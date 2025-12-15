Bottaro, "Üreticiyle çok yakın temastayız. Türkiye, hem pazar büyüklüğü hem de bizim performansımız açısından şu an Avrupa'daki 5. büyük Volkwagen pazarı. Polo'daki bu kayıp muhtemel sonlanma üreticinin de mutlu oldu bir durum değil. Ama günün sonunda üretici karar verirken, biz kendilerine oluşabilecek sorunları dile getirmiştik. Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerinin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo'nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.