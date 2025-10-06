ALES başvuru tarihleri: ALES 3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda ve akademik kadrolara atamalarda kritik rol oynamaktadır. İşte ALES puanının geçerliliği ve adaylar için gereken minimum puanlar:

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanı birden fazla lisansüstü başvurusunda kullanabilirler.

Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları programın gerektirdiği puan türünden (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) alması gereken minimum puanlar şöyledir:

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları (Lisans Diplomasıyla Yüksek Lisans): Adayların, başvurdukları lisansüstü programın puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Doktora Programlarına Başvurular (Lisans Diplomasıyla Doğrudan Doktora): Lisans diplomasıyla doğrudan doktora programlarına başvuracak adayların ise en az 80 puan almaları zorunludur.

Unutmayın, üniversiteler ve enstitüler bu minimum puanların üzerinde kendi taban puanlarını belirleyebilirler. Bu nedenle başvuru yapacağınız programın özel koşullarını kontrol etmeniz önemlidir.