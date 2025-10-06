ALES başvuru tarihleri: ALES 3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına kabulün yanı sıra üniversitelerin akademik kadrolarına atanma süreçlerinde de belirleyici bir rol oynayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2025 yılında da binlerce adayın akademik geleceğini şekillendirecek. ALES için 2025 yılı sınav ve başvuru takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi.
ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Akademik kariyer hedefleyen adaylar için yılın son oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının başvuru tarihleri resmî olarak belirlenmiştir.
Başvuru Başlangıcı: 7 Ekim 2025 Salı (Yarın)
Başvuru Bitişi: 14 Ekim 2025 Salı
Başvurularınızı, 7 Ekim'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilirsiniz. Geç başvuru günü ise 21 Ekim 2025'tir.
ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan 2025-ALES/3 sınavının başvuru süreci 7 Ekim 2025 tarihinde başlıyor. Sınavla ilgili tüm resmî bilgilere ulaşılacak olan başvuru kılavuzunun da bu tarih itibarıyla yayımlanması bekleniyor.
Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak başvuru sürecinin ilk günü, ÖSYM’nin resmî internet sitesinde paylaşılacak olan kılavuzda aşağıdaki kritik bilgiler yer alacaktır:
Başvuru Şartları: Kimlerin sınava girebileceği ve hangi şartları taşıması gerektiği.
Uygulama Kuralları: Sınavın uygulanma şekli, salon kuralları ve sınav süresi gibi temel bilgiler.
Engelli Adaylar İçin Düzenlemeler: Engelli adayların sınava başvuru ve sınavda kendilerine sağlanacak özel imkanlara dair detaylar.
Ücret Bilgisi: Sınavın güncel başvuru ücreti ve bu ücretin hangi bankalara/kanallara yatırılabileceği.
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda ve akademik kadrolara atamalarda kritik rol oynamaktadır. İşte ALES puanının geçerliliği ve adaylar için gereken minimum puanlar:
ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanı birden fazla lisansüstü başvurusunda kullanabilirler.
Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları programın gerektirdiği puan türünden (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) alması gereken minimum puanlar şöyledir:
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları (Lisans Diplomasıyla Yüksek Lisans): Adayların, başvurdukları lisansüstü programın puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.
Doktora Programlarına Başvurular (Lisans Diplomasıyla Doğrudan Doktora): Lisans diplomasıyla doğrudan doktora programlarına başvuracak adayların ise en az 80 puan almaları zorunludur.
Unutmayın, üniversiteler ve enstitüler bu minimum puanların üzerinde kendi taban puanlarını belirleyebilirler. Bu nedenle başvuru yapacağınız programın özel koşullarını kontrol etmeniz önemlidir.