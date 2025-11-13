AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleşti. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Üniversitesi açıklamasına çevrildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları (8-9 Kasım 2025) tamamlanmış olup, sınav sonuçları için geri sayım devam etmektedir.

Sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin resmî öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS üzerinden ilan edilecektir.

Sonuçların sınav bitiminden itibaren yaklaşık 10 gün içerisinde (yani tahmini olarak 19 Kasım 2025 Çarşamba civarında) açıklanması bekleniyor.

2025 AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevap anahtarları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden, sırasıyla "Sınav İşlemleri" ve "Sınav Kitapçığı" menülerinde ders bazlı olarak yayımlanacak.

Sorular ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı.

Daha önceki sınav dönemleri ve sonuç açıklama takvimi dikkate alındığında, soru ve cevapların sonuçlarla birlikte veya sonuç tarihine yakın, yaklaşık 10 gün içerisinde (yani tahmini olarak 19 Kasım 2025 Çarşamba civarında) paylaşılması bekleniyor.