Anne babalar nelere dikkat etmeli? Kokulu ve süslü kırtasiye ürünlerine karşı uyarı

Tezcan, satın alınan ürünlerde firma ve iletişim bilgilerinin bulunmasının önemine işaret ederek, "Üreticisi bilinmeyen ürünlerden uzak durulması önem taşıyor. 'TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi' olan firmalar tercih edilmelidir. CE ve TSE işaretli ürünler almaya dikkat edilmeli ve çocuğun yaşına uygun ürünler tercih edilmelidir" uyarılarında bulundu.

Tezcan, piyasada sıkça görülen kokulu ve süslü ürünlerin tercih edilmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Tüketicilerin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın almaya gösterecekleri hassasiyet, firmaların da bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacaktır" diye konuştu.