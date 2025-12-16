ARA
DOLAR
42,72
0,07%
DOLAR
EURO
50,06
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
5934,72
0,42%
GRAM ALTIN
BIST 100
11359,77
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı: 2025 AÖF sonuçları nereden öğrenilir, geçme notu kaç?

AÖF sınav sonuçları açıklandı: 2025 AÖF sonuçları nereden öğrenilir, geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için beklenen an geldi. 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan Güz Dönemi Ara Sınavlarının (Vize) sonuçları açıklandı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden sadece bir hafta geçmiş olmasına rağmen, sonuçlar erişime açıldı.


AÖF sınav sonuçları açıklandı: 2025 AÖF sonuçları nereden öğrenilir, geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Ara Sınavlarında (Vize) yoğun bir tempoyla ter döktüler.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile, öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarının erişime açıldığı resmen duyuruldu. 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan vize sınavlarına katılan tüm adaylar, notlarını an itibarıyla kontrol edebilirler. 

AÖF Sınav Sonuçları Sorgulama Adresleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarına ulaşabileceğiniz resmi kanallar şunlardır:

AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi:

Web Adresi: aosogrenci.anadolu.edu.tr

Adaylar, bu adres üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak not dökümlerini görüntüleyebilirler.

Anadolu Mobil Uygulaması:

Sınav sonuçları aynı zamanda akıllı telefon veya tabletinize indirebileceğiniz Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebilir.

Bu platformlar aracılığıyla notlarınızı kontrol ettikten sonra, itiraz süreçlerini takip edebilir veya Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavlarına hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz.

3 Anadolu Üniversitesi AÖF Harf Notu Sistemi ve Başarı Durumu

Anadolu Üniversitesi AÖF Harf Notu Sistemi ve Başarı Durumu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından uygulanan harf notları sistemi ve bu notların başarı durumu üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir: 

Anadolu Üniversitesi Harf NotuAKTS Harf NotuBaşarı Durumu
AAAGeçer Not
ABAGeçer Not
BABGeçer Not
BBBGeçer Not
BCCGeçer Not
CBCGeçer Not
CCDGeçer Not
CDDKoşullu Geçer
DCEKoşullu Geçer
DDEKoşullu Geçer
FF-Kalır Not
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL