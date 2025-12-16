AÖF sınav sonuçları açıklandı: 2025 AÖF sonuçları nereden öğrenilir, geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile, öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarının erişime açıldığı resmen duyuruldu. 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan vize sınavlarına katılan tüm adaylar, notlarını an itibarıyla kontrol edebilirler.