AÖF sınav sonuçları açıklandı: 2025 AÖF sonuçları nereden öğrenilir, geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Ara Sınavlarında (Vize) yoğun bir tempoyla ter döktüler.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile, öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarının erişime açıldığı resmen duyuruldu. 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan vize sınavlarına katılan tüm adaylar, notlarını an itibarıyla kontrol edebilirler.
AÖF Sınav Sonuçları Sorgulama Adresleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarına ulaşabileceğiniz resmi kanallar şunlardır:
AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi:
Web Adresi: aosogrenci.anadolu.edu.tr
Adaylar, bu adres üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak not dökümlerini görüntüleyebilirler.
Anadolu Mobil Uygulaması:
Sınav sonuçları aynı zamanda akıllı telefon veya tabletinize indirebileceğiniz Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebilir.
Bu platformlar aracılığıyla notlarınızı kontrol ettikten sonra, itiraz süreçlerini takip edebilir veya Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavlarına hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz.
3 Anadolu Üniversitesi AÖF Harf Notu Sistemi ve Başarı Durumu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından uygulanan harf notları sistemi ve bu notların başarı durumu üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:
|Anadolu Üniversitesi Harf Notu
|AKTS Harf Notu
|Başarı Durumu
|AA
|A
|Geçer Not
|AB
|A
|Geçer Not
|BA
|B
|Geçer Not
|BB
|B
|Geçer Not
|BC
|C
|Geçer Not
|CB
|C
|Geçer Not
|CC
|D
|Geçer Not
|CD
|D
|Koşullu Geçer
|DC
|E
|Koşullu Geçer
|DD
|E
|Koşullu Geçer
|FF
|-
|Kalır Not