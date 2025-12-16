Kuledeki hava trafik kontrolörlerinin yerdeki keskin gözleri

İnci, operasyonların gerçekleştirilmesinde ekip çalışması, doğru iletişim ile kriz anlarında doğru kararları verebilmenin önemli olduğunu dile getirerek, bunun hava trafiği operasyonlarında çok önemli olduğunu belirtti.

Alınan tedbirlerin ve kontrollerin yolcu ile uçakların güvenliği için kritik rol oynadığına dikkati çeken İnci, "Havalimanında herhangi bir emniyetsiz durum yaşandığında 'follow me' ekipleri, direkt olarak bölgeye giderek kuleye gerekli raporlamaları yaparlar ve trafikleri emniyetli bir şekilde yönlendirirler. Deprem gibi acil durumların ardından pist ve diğer kaplamalı sahalarda gerekli rutin kontrolleri yaparak herhangi bir yüzey deformasyonu, çatlaklar veya operasyonu tehlikeye atabilecek bir bulgunun olup olmadığını titizlikle inceliyoruz." diye konuştu.

Bu görevin aynı zamanda büyük bir dikkat gerektirdiğini vurgulayan İnci, apron ve pistlerdeki FOD, ışıklandırma, yer işaretlemeleri ve kirleticiler için durumsal farkındalığın önemli olduğunun altını çizdi.