Kuledeki hava trafik kontrolörlerinin yerdeki keskin gözleri

Apronda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yolcuların ve uçakların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için yoğun ve özverili şekilde mesai yapıyor.
İnen uçaklara eşlik edip, doğru park pozisyonuna ulaşmasını sağlayan ekipler, hava trafik kontrolörleriyle de koordineli olarak verilen görevleri anlık uyguluyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesindeki "follow me" ekipleri de aprondaki trafiğin sorunsuz işleyişinde önemli rol oynuyor.
Ekipler, özellikle yağış ve yoğun sis gibi düşük görüş şartlarında park pozisyonuna ulaşmak isteyen veya uçuş için piste ilerleyen uçaklara rehberlik ediyor.
Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen'de 18 araç ve 86 personelle görev yapan ekipler, yerdeki trafiğin yanı sıra taksi yolları ve pist bölgelerinde de rutin kontroller gerçekleştiriyor.
3 "Follow me ekiplerine 'kulenin yerdeki gözü' diyebiliriz"
HEAŞ Apron Yönetim Şefi Emre İnci, AA muhabirine, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apron kısmında uçuş emniyetini sağlamak amacıyla bir dizi faaliyet yürüttüklerini anlattı.
İnci, bunların en önemlilerinin pist, apron ve taksi yolları gibi bölgelerde gerekli kontrolleri yapmak ve bölgenin emniyete alınmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Hava araçlarının doğru park pozisyonlarına emniyetli yönlendirilmesinde "follow me" araçlarını kullandıklarını ifade eden İnci, şöyle devam etti:
"Follow me' ekiplerine 'kulenin yerdeki gözü' diyebiliriz. Bu özel donanımlı araçlarla özellikle düşük görüş şartlarında yabancı hava yolları havalimanımıza iniş yaptığında teknik arızalar veya pilotların havalimanı coğrafyasını yeterince bilmediği durumlarda ilgili uçakları doğru park pozisyonlarına emniyetli yönlendirilmesini sağlarlar.
Tabii görevleri yalnızca uçaklara rehberlik etmekle sınırlı değil. 'Follow me' ekiplerinin en temel görevlerinden bir diğeri de pist, apron, taksi yolları ve bunların bitişiğindeki sahalarda rutin denetim ve kontroller yapmaktır. Bu kontroller sırasında herhangi bir FOD, teknik aksaklık, sıvı bir kirletici, bu yağ sızıntısı olabilir. Yağmur ve ıslaklık da bizim için bir kirletici niteliğindedir. Bu gibi hususların kontrolünü yaparak herhangi bir operasyonel risk tespit edildiğinde bu durumu anında hava trafik kontrol ünitesine yani kuleye ve ilgili diğer teknik birimlere raporlayarak bölgenin emniyete alınmasını sağlarlar."
İnci, operasyonların gerçekleştirilmesinde ekip çalışması, doğru iletişim ile kriz anlarında doğru kararları verebilmenin önemli olduğunu dile getirerek, bunun hava trafiği operasyonlarında çok önemli olduğunu belirtti.
Alınan tedbirlerin ve kontrollerin yolcu ile uçakların güvenliği için kritik rol oynadığına dikkati çeken İnci, "Havalimanında herhangi bir emniyetsiz durum yaşandığında 'follow me' ekipleri, direkt olarak bölgeye giderek kuleye gerekli raporlamaları yaparlar ve trafikleri emniyetli bir şekilde yönlendirirler. Deprem gibi acil durumların ardından pist ve diğer kaplamalı sahalarda gerekli rutin kontrolleri yaparak herhangi bir yüzey deformasyonu, çatlaklar veya operasyonu tehlikeye atabilecek bir bulgunun olup olmadığını titizlikle inceliyoruz." diye konuştu.
Bu görevin aynı zamanda büyük bir dikkat gerektirdiğini vurgulayan İnci, apron ve pistlerdeki FOD, ışıklandırma, yer işaretlemeleri ve kirleticiler için durumsal farkındalığın önemli olduğunun altını çizdi.
6 "Yüzlerce trafik aynı bölgeye iniş yapıyor"
HEAŞ PAT Sahası Denetleme ve Kontrol Uzman Yardımcısı Yunus Bilir ise pist, apron ve taksi yolunun yanı sıra bunların bitişiğindeki kaplamalı yüzeyler ile yeşil alanlarda uçuş emniyetini sağlamak için aktif denetimler yaptıklarını söyledi.
Denetimlerde yüzey düzensizlikleri ve sıvı kirleticiler dahil olmak üzere işaretlemelerde herhangi bir deformasyon veya hasar tespiti durumunda olaya anlık müdahale ettiklerini anlatan Bilir, aynı zamanda hava kontrolörlerine ve diğer ilgili teknik birimlere bunun bilgisini verdiklerini kaydetti.
Bilir, hava sahasındaki uçuş emniyetinin sağlanmasının kendileri için ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Yüzlerce trafik aynı bölgeye iniş yapıyor. Tabii ki bu trafiğin içerisinde yüzlerce can var. Bunların güvenliğinin sağlanması aşırı derece önemli. Bu görevin sorumluluğu bir insana ekstra bir bilinç katıyor. O görev bilincinde o ekibin bir parçası olmak insanı mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
7 "Can güvenliği bizim birinci önceliğimiz"
HEAŞ PAT Sahası Denetleme ve Kontrol Uzman Yardımcısı Ömer Faruk Sürek de uçuş emniyetini sağlamak için her türlü hava şartında denetimler yaptıklarını belirtti.
Sürek, apron güvenliğinin sağlanmasında "follow me" ekiplerinin oynadığı rolü aktararak, "Bu havalimanında, uçuş emniyeti bizim için en kritik olan şey. Onun için 'follow me' ekibi olarak 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Biz burada havacılığın görünmeyen yüzüyüz." dedi.
Kuleyle sürekli koordine kurarak her türlü sorunda iletişime geçtiklerini aktaran Sürek, “Uçuş ve yer emniyeti bizim birinci önceliğimiz. Çok dikkatli olmalıyız. En basit şey bile belki de çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden sürekli dikkatimizi işimize vermemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.