ARA
DOLAR
42,73
0,03%
DOLAR
EURO
50,22
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
5947,60
-0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
11335,05
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı.


Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle Horma Kanyonu, ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan kanyon boyunca bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti. Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL