2026 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'deki öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen önemli bir sınavdır.

İOKBS'nin temel amacı, ekonomik durumu yeterli olmayan ancak başarılı öğrencilere burs veya yatılı eğitim imkanı sağlamaktır.

Kimler Katılabilir?

Sınava, örgün eğitim kademelerindeki aşağıdaki sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilir:

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

Hazırlık Sınıfı (Önceki yanıtlarda belirtildiği gibi)

Kazanılan Haklar

Sınavda başarılı olan ve açıklanan kontenjan kadar sıralamaya giren öğrenciler, gerekli diğer şartları da taşımaları durumunda aşağıdaki haklardan birini kazanır:

Burs: Belirli bir süre boyunca düzenli olarak maddi destek (burs) alma hakkı.

Yatılı Eğitim: Yatılı olarak eğitim alma hakkı.

Bu sınav, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatını doğrudan etkileyen önemli bir fırsat sunmaktadır.