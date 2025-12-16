ARA
  • 2026 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenerek öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Peki 2026 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve öğrencilere maddi destek sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nın 2026 yılı uygulama tarihi, MEB'in yayımladığı sınav takvimi ile kesinleşti. 

2026 İOKBS Bursluluk Sınavı Tarihi  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 yılı takvimi netleşmiş, öğrenciler ve veliler şimdi başvuru tarihlerine odaklanmıştır.

🗓️ Sınav ve Başvuru Tarihleri

Bilgi KategorisiDetay
Sınav Tarihi (Kesin)26 Nisan 2026 Pazar
Başvuru TarihleriHenüz belli olmadı (MEB Kılavuzu bekleniyor)
Geçen Yıl Başvurusu10 Şubat 2025 – 03 Mart 2025
Beklenen Başvuru Dönemi2026 yılı için de Şubat ve Mart 2026 tarihleri aralığında alınması bekleniyor.

Sınav başvuru tarihlerinin kesinleşmesi, MEB tarafından yayımlanacak olan 2026 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile netlik kazanacaktır. Öğrencilerin ve velilerin, kılavuz yayımlandığında, başvuru şartları ve takvimini yakından takip etmeleri gerekmektedir. 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'deki öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen önemli bir sınavdır.

İOKBS'nin temel amacı, ekonomik durumu yeterli olmayan ancak başarılı öğrencilere burs veya yatılı eğitim imkanı sağlamaktır.

Kimler Katılabilir?

Sınava, örgün eğitim kademelerindeki aşağıdaki sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilir:

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

Hazırlık Sınıfı (Önceki yanıtlarda belirtildiği gibi)

Kazanılan Haklar

Sınavda başarılı olan ve açıklanan kontenjan kadar sıralamaya giren öğrenciler, gerekli diğer şartları da taşımaları durumunda aşağıdaki haklardan birini kazanır:

Burs: Belirli bir süre boyunca düzenli olarak maddi destek (burs) alma hakkı.

Yatılı Eğitim: Yatılı olarak eğitim alma hakkı.

Bu sınav, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatını doğrudan etkileyen önemli bir fırsat sunmaktadır.
