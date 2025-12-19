AÖL sınav belgesi nereden ve nasıl alınır? AÖL sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav maratonu bu hafta sonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınavlar yüz yüze ve üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi ve Oturum Saatleri
Sınavlar, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze ve üç ayrı oturumda yapılacaktır:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – Saat 10.00
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem süreci, hem yazılı sınavlar hem de belirli öğrenci grupları için uygulanan e-Sınav oturumlarıyla devam ediyor. Elektronik ortamda sınava girecek adaylar için "e-Sınav Giriş Belgeleri" sistem üzerinden erişime açılmış durumdadır.
AÖL e-Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
e-Sınav randevusu olan öğrenciler, giriş belgelerine şu adımları takip ederek ulaşabilirler:
Resmî Adrese Giriş: aolweb.meb.gov.tr adresine gidin.
Sisteme Giriş: T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın. (Şifresini unutanlar e-Devlet kapısı üzerinden de sisteme erişebilir.)
Belge Sorgulama: Sol menüde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesine tıklayın.
E-Sınav Ekranı: Bu sekmenin altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranını açarak belgenizin dökümünü alabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavları, öğrencilerin öğrenim düzeyine göre farklı oturum düzenlemeleriyle bu hafta sonu gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin sınav günü zaman yönetimi yapabilmesi için oturum sayıları ve sürelerine dair kesinleşen bilgiler şunlardır:
Sınav Oturumları ve Süre Bilgisi
MEB, her iki kurum için de adaylara soruları yanıtlamaları adına geniş bir süre tanımaktadır:
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO): Sınavlar toplam 2 (iki) oturum hâlinde yapılacaktır.
Açık Öğretim Liseleri (AÖL): Sınavlar toplam 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.
Oturum Süresi: Her bir oturum için adaylara verilen süre standart olarak 100 (yüz) dakikadır.