AÖL sınav belgesi nereden ve nasıl alınır? AÖL sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem süreci, hem yazılı sınavlar hem de belirli öğrenci grupları için uygulanan e-Sınav oturumlarıyla devam ediyor. Elektronik ortamda sınava girecek adaylar için "e-Sınav Giriş Belgeleri" sistem üzerinden erişime açılmış durumdadır.

AÖL e-Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

e-Sınav randevusu olan öğrenciler, giriş belgelerine şu adımları takip ederek ulaşabilirler:

Resmî Adrese Giriş: aolweb.meb.gov.tr adresine gidin.

Sisteme Giriş: T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın. (Şifresini unutanlar e-Devlet kapısı üzerinden de sisteme erişebilir.)

Belge Sorgulama: Sol menüde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesine tıklayın.

E-Sınav Ekranı: Bu sekmenin altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranını açarak belgenizin dökümünü alabilirsiniz.