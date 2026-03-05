ARA
HMGS/1 ne zaman? 2026 HMGS başvuruları başladı mı?

2026 yılında hukuk fakültelerinden mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan adaylar için en kritik aşamalardan biri olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için hazırlık süreci başlıyor. Peki HMGS/1 ne zaman? 2026 HMGS başvuruları başladı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

HMGS/1 ne zaman? 2026 HMGS başvuruları başladı mı?

Avukatlık stajına başlamak, hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmek için ön koşul olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ÖSYM takviminde önemli bir yer tutuyor.  

2026-HMGS/1 Sınav Takvimi

Adayların ajandasına not etmesi gereken resmi tarihler şöyledir:

SüreçTarih
Başvuru Dönemi9 Mart – 17 Mart 2026
Geç Başvuru Günü26 Mart 2026
Sınav Tarihi26 Nisan 2026
Sonuç Açıklama Tarihi21 Mayıs 2026

Başvuru Hakkında Önemli Detaylar

Başvuru Ekranı: Başvurular, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Baraj Puanı: Adayların mesleki süreçlerine (staj vb.) devam edebilmeleri için sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Geç Başvuru Hatırlatması: 17 Mart'a kadar başvurusunu yapamayan adaylar için 26 Mart tarihi son şans olacak; ancak geç başvuru gününde sınav ücretinin genellikle aynı gün içinde ve zamlı olarak ödendiğini unutmamak gerekiyor.

 

