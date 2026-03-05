HMGS/1 ne zaman? 2026 HMGS başvuruları başladı mı?

Avukatlık stajına başlamak, hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmek için ön koşul olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ÖSYM takviminde önemli bir yer tutuyor.

2026-HMGS/1 Sınav Takvimi

Adayların ajandasına not etmesi gereken resmi tarihler şöyledir:

Süreç Tarih Başvuru Dönemi 9 Mart – 17 Mart 2026 Geç Başvuru Günü 26 Mart 2026 Sınav Tarihi 26 Nisan 2026 Sonuç Açıklama Tarihi 21 Mayıs 2026

Başvuru Hakkında Önemli Detaylar

Başvuru Ekranı: Başvurular, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Baraj Puanı: Adayların mesleki süreçlerine (staj vb.) devam edebilmeleri için sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Geç Başvuru Hatırlatması: 17 Mart'a kadar başvurusunu yapamayan adaylar için 26 Mart tarihi son şans olacak; ancak geç başvuru gününde sınav ücretinin genellikle aynı gün içinde ve zamlı olarak ödendiğini unutmamak gerekiyor.