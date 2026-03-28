Yarın hava yağmurlu mu? 29 Mart İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

Cumartesi sabahı başlayan yağışlı hava, yerini zaman zaman bulutlu boşluklara bıraksa da şemsiyeleri tamamen rafa kaldırmak için henüz erken. Hafta sonu planlarını şekillendirmek isteyen İstanbullular hava durumunu araştırıyor.
29 Mart Pazar: Yarın Hava Nasıl?
Hafta sonunun ikinci gününde yağış ihtimali daha da kuvvetleniyor:
Hava Durumu: Pazar günü kent genelinde yağmurlu bir hava hakim. Yağış ihtimali gün boyu %60-70 bandında seyredecek.
Sıcaklık: Termometreler en yüksek 10°C'yi gösterecek. Cumartesiye göre yaklaşık 2 derecelik bir düşüş hissedilecek.
Plan Yapanlar İçin: Pazar günü açık hava etkinliklerinden ziyade kapalı alan aktivitelerini tercih etmek daha konforlu bir seçenek olabilir.
İstanbul’da 29 Mart Pazar günü hava genel olarak yağışlı ve serin geçecek. Cumartesi günü başlayan bulutlu hava, Pazar günü yerini daha etkili bir yağış dalgasına bırakıyor.
İzmir için 29 Mart Pazar günü hava en yüksek 14°C, en düşük 7°C olacak ve gün boyu hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.
Ankara için ise aynı gün en yüksek 9°C, en düşük 3°C sıcaklık öngörülürken, gündüz hafif yağmurlu, gece ise karla karışık yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.
Sürücüler ve Yayalar İçin Notlar
Görüş Mesafesi: Yağış anında özellikle köprü geçişlerinde ve sahil yollarında görüş mesafesi azalabilir, takip mesafesine dikkat edilmeli.
Giyim Kuşam: Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyrettiği için "kat kat" giyinmek ve su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek sağlığınız için önemli.