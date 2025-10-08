ARA
  • AÖL sınav tarihleri: 2025-2026 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Okulları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Peki Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...


Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem kayıt süreci tamamlandı ve artık tüm dikkatler sınav tarihlerine çevrildi. 

2025-2026 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Kurumları'nın (AÖL, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi vb.) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınavlarının tarih ve saatleri kesinleşti. Sınavlar, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecektir.

İşte 1. Dönem Yazılı Sınavı (Basılı evrakla yüz yüze) oturum bilgileri:

OturumTarihGünBaşlangıç Saati (TSİ)
1. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi10.00
2. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi14.00
3. Oturum21 Aralık 2025Pazar10.00

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavlarına hazırlanan adaylar için sınav giriş belgelerinin erişim tarihleri belirlendi. Adayların sınav türüne göre belgelerini almaları gerekmektedir:

e-Sınav Adayları: Belgeler, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren erişime açılacaktır.

Yazılı Sınav Adayları: Belgeler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacaktır.

Adaylar, ilgili tarihlerden itibaren aşağıdaki internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Sınav salonlarına sorunsuz bir şekilde girmek için adayların yanlarında mutlaka şu iki belgeyi bulundurmaları gerekmektedir:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Yukarıdaki adresten alınan belge.

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı).

