AÖL sınav tarihleri: 2025-2026 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem kayıt süreci tamamlandı ve artık tüm dikkatler sınav tarihlerine çevrildi.
2025-2026 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri
Açık Öğretim Kurumları'nın (AÖL, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi vb.) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınavlarının tarih ve saatleri kesinleşti. Sınavlar, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecektir.
İşte 1. Dönem Yazılı Sınavı (Basılı evrakla yüz yüze) oturum bilgileri:
|Oturum
|Tarih
|Gün
|Başlangıç Saati (TSİ)
|1. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|10.00
|2. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|14.00
|3. Oturum
|21 Aralık 2025
|Pazar
|10.00
AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavlarına hazırlanan adaylar için sınav giriş belgelerinin erişim tarihleri belirlendi. Adayların sınav türüne göre belgelerini almaları gerekmektedir:
e-Sınav Adayları: Belgeler, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren erişime açılacaktır.
Yazılı Sınav Adayları: Belgeler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacaktır.
Adaylar, ilgili tarihlerden itibaren aşağıdaki internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir:
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Sınav salonlarına sorunsuz bir şekilde girmek için adayların yanlarında mutlaka şu iki belgeyi bulundurmaları gerekmektedir:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Yukarıdaki adresten alınan belge.
Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı).