ATA AÖF sınavları ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Öğrenciler sınav giriş yerlerini ve hangi oturumda hangi derslerden sorumlu olduklarını gösteren sınav giriş belgelerine, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce (Ocak ayının ilk haftası) ATA AÖF’ün Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabileceklerdir. Sınava girebilmek için bu belgenin çıktısı ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) yanınızda bulunması zorunludur.