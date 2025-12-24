ATA AÖF sınavları ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci, Kasım ayında tamamlanan vize heyecanının ardından rotayı tamamen güz dönemi final sınavlarına çevirmiş durumda
1 ATA AÖF sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi final sınav takvimi netleşmiş durumda. Kasım ayında yapılan vize sınavlarının ardından öğrencilerin akademik başarı notuna %70 oranında etki edecek olan bu kritik dönem sonu sınavları, belirtilen tarihlerde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
Üniversitenin resmi takvimine göre sınav saatleri şu şekildedir:
1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi, saat 09:30
2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi, saat 14:00
3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar, saat 09:30
Öğrenciler sınav giriş yerlerini ve hangi oturumda hangi derslerden sorumlu olduklarını gösteren sınav giriş belgelerine, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce (Ocak ayının ilk haftası) ATA AÖF’ün Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabileceklerdir. Sınava girebilmek için bu belgenin çıktısı ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) yanınızda bulunması zorunludur.