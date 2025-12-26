AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Güz Dönemi Final Sınavları için kritik sürece girildi. Ara sınavların (vize) ardından dönem sonu başarı puanını belirleyecek olan "bitirme" sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Ara sınavların (vize) ardından, akademik takvime göre sınavlar şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

AUZEF Güz Dönemi Sınav Takvimi

Bitirme (Final) Sınavları: 27 Aralık - 28 Aralık 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavları: 31 Ocak - 01 Şubat 2026

Sınav Detayları ve Hatırlatmalar

Sınavlar genellikle Cumartesi sabah ve öğle, Pazar ise sabah olmak üzere toplam 3 oturum halinde düzenlenir.

Sınav Giriş Belgesi: Sınava girebilmek için AKSİS (İstanbul Üniversitesi Otomasyon Sistemi) üzerinden sınav giriş belgenizi almanız ve yanınızda geçerli bir kimlik bulundurmanız zorunludur.

Başarı Notu Hesaplama: AUZEF'te bitirme (final) sınavının genel başarı notuna etkisi %70 oranındadır. Ara sınavın (vize) etkisi ise %30'dur.

Baraj Puanı: Bir dersten geçebilmeniz için bitirme veya bütünleme sınavından en az 35 puan almanız gerekmektedir.

4 Yanlış 1 Doğru: Açıköğretim programlarında uygulanan "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralına dikkat ederek işaretleme yapmanız önerilir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik hafta sonu geldi çattı. 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bitirme (Final) sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınava girecek adayların bilmesi gereken tüm operasyonel detaylar ve takvim şu şekildedir:

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi yazdırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine gidin.

AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

"Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayarak belgenizin çıktısını alın.

Önemli: Sınav binasına girerken bu belgenin yanınızda olması zorunludur; dijital belge kabul edilmemektedir.