AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 güz dönemi AUZEF vize sınav sonuçlarında

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav (vize) sonuçları AKSİS (AUZEF Öğrenci Otomasyon Sistemi) üzerinden adayların erişimine sunulacak

Ancak, şu an itibarıyla sınav sonuçlarının tam olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz kesinleşmedi.

AUZEF sınav sonuçları, sınav bitimini takip eden yaklaşık 2-3 hafta içinde ilan edilmektedir. Sınavların 8-9 Kasım'da tamamlandığı göz önüne alındığında, sonuçların Kasım ayının sonlarına doğru veya Aralık ayının ilk haftasında açıklanması beklenmektedir.