AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 güz dönemi AUZEF vize sınav sonuçlarında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 8-9 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanan ara sınav (vize) sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınavları (vizeleri), belirtildiği gibi 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Sınavlar, öğrencilerin katılımıyla üç oturumda gerçekleştirildi. 

 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 İstanbul Üniversitesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav (vize) sonuçları AKSİS (AUZEF Öğrenci Otomasyon Sistemi) üzerinden adayların erişimine sunulacak

Ancak, şu an itibarıyla sınav sonuçlarının tam olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz kesinleşmedi. 

AUZEF sınav sonuçları, sınav bitimini takip eden yaklaşık 2-3 hafta içinde ilan edilmektedir. Sınavların 8-9 Kasım'da tamamlandığı göz önüne alındığında, sonuçların Kasım ayının sonlarına doğru veya Aralık ayının ilk haftasında açıklanması beklenmektedir.

 

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim Programları (Yanlış Cevap Kuralı):

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir.

Bu kural uyarınca, yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.

Uzaktan Öğretim Programları:

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplaması farklı olduğundan, dört yanlış bir doğruyu götürür kuralı uygulanmamaktadır.

Başarı Notuna Etki Oranları

Bir dersteki başarı notunuzun hesaplanmasında sınavların ağırlıkları şöyledir:

Ara Sınav (Vize) Etki Oranı: %30

Bitirme/Telafi Sınavı Etki Oranı: %70

Bu oranlar, öğrencilerin ara sınavda elde ettikleri başarının genel not ortalamasına %30, asıl belirleyici olan bitirme (final) veya telafi sınavının ise %70 oranında etki edeceğini göstermektedir.

 İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2025-2026 eğitim-öğretim senesi güz dönemi için Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavlarının tarihleri netleşmiştir:

AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi Sınav Takvimi

Sınav TürüTarih
Bitirme Sınavı (Final)27 Aralık - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı (Telafi)31 Ocak - 01 Şubat 2026
