AFAD açıkladı: Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.52'de Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği de belirtildi.
Öte yandan, deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2026
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2026-04-04
Saat:08:52:42 TSİ
Enlem:38.83278 N
Boylam:43.54194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Mu3eqk1JyJ