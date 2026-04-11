Bursluluk sınavı 2026 ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce yayımlanacak.

Erişim: Adaylar belgelerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

İçerik: Belgede öğrencinin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Önemli Not: Sınav günü belgenin çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belge kontrolleri için sınav saatinden en az 30 dakika önce okul binasında hazır bulunulması tavsiye edilir.

Sonuçların İlanı

Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir aylık bir değerlendirme süreci yaşanacak. 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek olan sonuçlarla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. Kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden süreçte bakanlığın belirlediği takvime göre başlatılacak.