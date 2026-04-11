Bursluluk sınavı 2026 ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) nisan ayı içerisinde yapılacak olması, adayların ve velilerin hazırlıklarını hızlandırırken; giriş belgeleri ve sınav yerleri konusundaki beklenti de arttı.
2026 İOKBS Sınav Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Sınav Giriş Yerlerinin İlanı
|13 - 24 Nisan 2026 (Beklenen Aralık)
|Sınav Tarihi
|26 Nisan 2026 Pazar
|Sınav Saati
|10:00
|Sonuçların Açıklanması
|1 Haziran 2026
Sınav Uygulama Detayları
Bu yılki sınavda soru sayısı ve sürede yapılan güncellemeler dikkat çekiyor:
Soru Sayısı: Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere 80 soru yöneltilecek.
Soru Tipi: Sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olacak.
Sınav Süresi: Adaylara bu 80 soruyu cevaplamaları için toplam 100 dakika süre tanınacak.
Değerlendirme: Puan hesaplanırken standart bir uygulama olarak, 3 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götüreceği unutulmamalıdır.
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce yayımlanacak.
Erişim: Adaylar belgelerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
İçerik: Belgede öğrencinin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
Önemli Not: Sınav günü belgenin çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belge kontrolleri için sınav saatinden en az 30 dakika önce okul binasında hazır bulunulması tavsiye edilir.
Sonuçların İlanı
Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir aylık bir değerlendirme süreci yaşanacak. 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek olan sonuçlarla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. Kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden süreçte bakanlığın belirlediği takvime göre başlatılacak.