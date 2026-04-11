UEZ 2026'nın kapanış oturumda kritik başlık: Geleceğin liderlik modeli nasıl olacak?

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ 2026) son oturumu "Gelecek İçin Liderlik: İnsani Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim" başlığıyla düzenlendi.

Oturum, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üyesi Mevhıne Canan Özsoy oturum başkanlığında, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ve Alternatif Bank Genel Müdürü & YKÜ Ozan Kırmızı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Panelde, liderlik anlayışındaki değişim ile kurumların insan, kültür, veri ve teknoloji temelinde geleceğe hazırlanma süreçleri masaya yatırıldı.

"Ben her çalışanın kendi rolünün lideri olması gerektiğine inanıyorum"

Yapay zekanın karar alma süreçlerinde çok güçlü destekler sunduğunun altını çizen Ozan Kırmızı, sürecin regülasyon ve insani boyutuyla da ele alınması gerektiğine vurgu yaptı:

Bugün liderliğin en önemli başlıklarından biri belirsizliği yönetmek. Pandemi, deprem, hiper enflasyon, ticaret savaşları ve son küresel gelişmeler gösterdi ki artık şirketlere yön vermek, tek bir değişkene bakarak yapılabilecek bir iş değil.

Ben her çalışanın kendi rolünün lideri olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü asıl rekabet avantajı, kararların sadece tepede alınmasıyla değil, organizasyonun en altından en üstüne kadar liderlik refleksi taşıyan bir yapının kurulmasıyla ortaya çıkıyor.

Algoritmalar, veri ve yapay zeka karar alma süreçlerinde çok güçlü destekler sunuyor. Ama regülasyonları, paydaş beklentilerini ve işin insani boyutunu birlikte yoğurmadan alınan kararlar, sizi uzun vadede ileri değil geriye götürebilir. Stratejinin yönünü hala lider belirliyor.

Aynı veriye, aynı analize bakan kurumların çok farklı kararlar alabildiğini görüyoruz. Çünkü bugün liderliğin fark yarattığı yer, geçmiş veriyi okumak değil o verinin gelecekte hangi belirsizlikler altında nasıl anlam değiştireceğini öngörebilmek.

"Veri karar verecek, algoritmalar yönetimi devralacak” yaklaşımına katılmıyorum. Veri ve analiz elbette vazgeçilmez ama artık birçok kurumun erişebildiği temel bir yetkinlik haline geldi. Asıl farkı yaratan, o veriyi belirsizlik ortamında nasıl yorumladığınız.

Öyle bir dönemdeyiz ki bazen bir liderin ya da bir ülke yöneticisinin bir saat içinde verdiği iki farklı mesaj bile piyasaların yönünü tamamen değiştirebiliyor. Bu yüzden liderlik artık sadece performans yönetimi değil; belirsizliğe yön verecek çevik ve dayanıklı organizasyonlar kurabilme meselesi.

"Teknolojik dönüşüm kadar kültürel dönüşüm de kritik"

Teknolojik dönüşüm kadar kültürel dönüşüme de dikkat çeken Dr. Murat Orhan, şu açıklamalarda bulundu:

Teknolojik dönüşüm kadar kültürel dönüşüm de kritik. Yolcunun süreci kolay, hızlı ve sorunsuz yaşaması için sistemi buna göre kurmanız gerekiyor. Bu yolculukta güven ve şeffaflık ise liderliğin ajandasından hiç düşmemesi gereken iki temel başlık.

Geri bildirim sadece çalışanlardan gelmez; birlikte temas ettiğiniz tüm paydaşlardan da çok kıymetli içgörüler gelir. Dönüşümü doğru yönetmek isteyen liderin, bu sesi duyması ve sürece gerçekten yansıtması gerekir.

Böyle dönemlerde liderin en önemli görevi güven ve şeffaflık ortamı yaratmak. Çünkü insanlar en çok şuna bakıyor: Söylediklerinizle yaptıklarınız birbirini destekliyor mu? Bu güven oluştuğunda, kurum kültüründeki gerçek dönüşüm de ancak o zaman başlıyor.

Özelleştirme ya da satın alma süreçlerinde en büyük zorluklardan biri, alışkanlıkları ve yerleşik yapıları dönüştürmek. Eski ekipler, yeni gelenler ve dışarıdan dahil olanlar arasında silolar oluştuğunda kurum içinde bilgi akışı duruyor, gelişim de yavaşlıyor.

"Bize en doğru sonucu veren şey, veriyi insan içgörüsüyle birlikte okuyabilmek oldu"

Verinin gösterdiğini doğru okumak kadar insanı anlayabilmenin de liderlik için çok önemli olduğuna vurgu yapan Hakan Karamanlı ise şunları söyledi:

Kredi kararlarında yıllar önce iki uç yaklaşımı da denedik. Sadece insan tecrübesine yaslandığımızda da sadece veriye baktığımızda da eksik kaldık. Bize en doğru sonucu veren şey, veriyi insan içgörüsüyle birlikte okuyabilmek oldu.

"Odamda “In God We Trust, all others bring data” yazıyor. Ama masamda sadece benim gördüğüm başka bir not daha var: “Halden anla.” Çünkü verinin gösterdiğini doğru okumak kadar, insanı ve onun iniş çıkışlarını anlayabilmek de bugün liderliğin en kritik parçalarından biri.

Veri olmazsa olmaz. Ama sadece veriyle de olmuyor. Biz bunu yıllar önce kredi karar algoritmalarımızı geliştirirken çok net gördük. Yalnızca insan sezgisine yaslanmak da yalnızca veriye bakmak da tek başına yeterli değil. Gerçek başarı, ikisinin doğru birleşiminde ortaya çıkıyor.

"Veri, kriz dönemlerinde doğru karar almayı mümkün kılan en önemli dayanaklardan biri"

Verinin kriz dönemlerinde doğru karar almayı mümkün kulan önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çeken Bülent Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

Veri bugün sadece pazarlamayı ya da satışı yöneten bir araç değil; kriz dönemlerinde doğru karar almayı mümkün kılan en önemli dayanaklardan biri. Açıkçası ben bazen geçmişin iş insanları bu kadar veriye sahip olmadan bu dönemleri nasıl yönetiyordu diye düşünmeden edemiyorum.

Son yıllar hep zor, hep krizlerle anılan bir dönem olarak tarif ediliyor. Ben ise böyle zamanlarda teknoloji ve verinin elimizde olmasını büyük bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü uzun vadeli değer yaratmak, panikle değil veriyi istikrarlı ve disiplinli yönetmekle mümkün oluyor.

Dışarıdan bakıldığında bir gayrimenkul şirketi gibi görünebiliriz ama aslında biz bir data şirketiyiz. Son 2-3 yıldır daha çok konuşuluyor olabiliriz, fakat ilk yıllarımızı veriyi toplamak, altyapıyı kurmak ve sistemi doğru besleyecek zemini oluşturmakla geçirdik.

Bizim sektörde liderlik, çok hassas dengeleri aynı anda yönetebilmeyi gerektiriyor. Bunu başarabilmenin en önemli yolu ise teknoloji. Çünkü bugün bu kadar karmaşık bir yapıyı ancak veriyi doğru okuyarak ve doğru yöneterek ayakta tutabilirsiniz.