Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi, çalışma hayatına kısa bir mola verip yaz sezonuna giriş yapmak isteyenler için oldukça umut verici görünüyor. Ramazan Bayramı tatilinin ardından gözler, takvimin sunduğu bu "9 gün" ihtimaline çevrilmiş durumda.
2026 Kurban Bayramı Resmi Takvimi
Paylaştığınız bilgiler ışığında, bayram günleri Mayıs ayının son haftasına şu şekilde yayılıyor:
25 Mayıs Pazartesi: Tam gün mesai (Normal şartlarda)
26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım gün tatil)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün (Resmi Tatil)
9 Günlük Tatil Nasıl Mümkün Olur?
Henüz hükümet kanadından resmi bir "idari izin" açıklaması gelmemiş olsa da, kamuoyunda konuşulan ve beklentiyi artıran senaryo şu şekildedir:
Pazartesi ve Salı Etkisi: Eğer 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, tatil önceki hafta sonuyla (23-24 Mayıs) otomatik olarak birleşecektir.
Toplam Süre: Bu durumda 23 Mayıs Cumartesi günü başlayan tatil, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek ve kesintisiz 9 günlük bir dinlenme süreci ortaya çıkacaktır.
Bu tür idari izin kararları genellikle bayrama yaklaşık 2 hafta kala yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından duyurulur. 2026 takviminde bayramın Çarşamba günü başlıyor olması, turizm sektörünü canlandırmak ve şehirlerarası trafiği yaymak adına bu kararın alınma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Seyahat Planı Yapacaklar İçin Tavsiye
Resmi kararı beklemeden plan yapmak isteyenler, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı sabahı için toplamda 1,5 günlük bir yıllık izin kullanarak kendi 9 günlük tatillerini garanti altına alabilirler. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz sezonunun açıldığı bu tarihler için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek stratejik olabilir.