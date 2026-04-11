KPSS 2026 sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHB başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 yılı sınav takvimi, milyonlarca memur adayının yol haritasını netleştirdi. Bu yıl KPSS maratonu, özellikle Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşacak bir sınav trafiğine sahne olacak.
2026 KPSS Sınav Takvimi Özet Tablosu
|Oturum
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|Lisans (GY-GK)
|1 - 13 Temmuz 2026
|6 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|Lisans (Alan Bilgisi)
|1 - 13 Temmuz 2026
|12 - 13 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|Ön Lisans
|29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|Ortaöğretim
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
|DHBT
|22 - 30 Eylül 2026
|1 Kasım 2026
|25 Kasım 2026
Önemli Hatırlatmalar ve İpuçları
Başvuru Merkezi: Tüm işlemlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir.
Geç Başvuru: Belirtilen tarihlerde başvurusunu yapmayan adaylar için genellikle her oturumdan yaklaşık 10 gün sonra "Geç Başvuru Günü" açılmaktadır. Ancak bu tarihte sınav ücretinin %50 zamlı ödendiğini unutmayın.
Sınav Saati: Aksi bir duyuru yapılmadıkça KPSS oturumları saat 10:15'te başlamaktadır. Ancak "15 Dakika Kuralı" gereği saat 10:00'dan sonra binalara öğrenci alımı yapılmamaktadır.