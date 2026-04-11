KPSS 2026 sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHB başvuru tarihleri

Ekonomist
ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 yılı sınav takvimi, milyonlarca memur adayının yol haritasını netleştirdi. Bu yıl KPSS maratonu, özellikle Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşacak bir sınav trafiğine sahne olacak.

2026 KPSS Sınav Takvimi Özet Tablosu

OturumBaşvuru TarihleriSınav TarihiSonuç Tarihi
Lisans (GY-GK)1 - 13 Temmuz 20266 Eylül 20267 Ekim 2026
Lisans (Alan Bilgisi)1 - 13 Temmuz 202612 - 13 Eylül 20267 Ekim 2026
Ön Lisans29 Temmuz - 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
Ortaöğretim27 Ağustos - 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026
DHBT22 - 30 Eylül 20261 Kasım 202625 Kasım 2026

Önemli Hatırlatmalar ve İpuçları

Başvuru Merkezi: Tüm işlemlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir.

Geç Başvuru: Belirtilen tarihlerde başvurusunu yapmayan adaylar için genellikle her oturumdan yaklaşık 10 gün sonra "Geç Başvuru Günü" açılmaktadır. Ancak bu tarihte sınav ücretinin %50 zamlı ödendiğini unutmayın.

Sınav Saati: Aksi bir duyuru yapılmadıkça KPSS oturumları saat 10:15'te başlamaktadır. Ancak "15 Dakika Kuralı" gereği saat 10:00'dan sonra binalara öğrenci alımı yapılmamaktadır.

 

 Geri Sayım (Bugün: 11 Nisan 2026)

Lisans sınavına yaklaşık 148 gün kaldı.

Ön Lisans sınavına yaklaşık 176 gün kaldı.

Ortaöğretim sınavına yaklaşık 197 gün kaldı.
