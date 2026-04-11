İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi için geri sayım

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hayata geçirilecek olan dev sosyal konut projesinde, başvuru süreçlerinin ardından en heyecanlı aşamaya, yani kura çekimine girildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen bu süreçte, on binlerce vatandaşın kaderi noter huzurunda çekilecek kuralarla belli olacak.
TOKİ İstanbul Kura Takvimi ve Saati
İstanbul'daki dev projede asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği kura programı şu şekilde planlanmıştır:
Kura Tarihi: 25 Nisan 2026 Cumartesi
Kura Başlangıç Saati: 10:00
Süreç: Kura çekimi ilçelere göre (Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler vb.) belirli bir sıra ile yapılacak olup, tüm gün sürmesi beklenmektedir.
Canal Yayın Nereden İzlenir?
Kura çekilişleri şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda gerçekleştirilecek ve dijital platformlar üzerinden anbean takip edilebilecektir:
TOKİ Resmi YouTube Kanalı: En kesintisiz ve canlı yayın buradan sağlanmaktadır.
TOKİ Sosyal Medya Hesapları: (X, Facebook ve Instagram) üzerinden anlık bilgilendirmeler ve linkler paylaşılacaktır.
Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresi üzerinden kura sonuçları çekilişten kısa süre sonra sorgulamaya açılacaktır.
Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar, kura tamamlandıktan sonra şu yöntemlerle isimlerini kontrol edebilirler:
e-Devlet Üzerinden: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil mi yoksa yedek mi olduğunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Web Sayfası: "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına girerek başvurduğunuz projenin sonuç listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.
Hak Sahiplerini Bekleyen Ödeme Planı
Kurada adı çıkan vatandaşlar için belirlenen güncel taksit tutarları (yaklaşık) şu şekildedir:
1+1 Konutlar (55 m²): 7.313 TL'den başlayan taksitler
2+1 Konutlar (65 m²): 9.188 TL'den başlayan taksitler
3+1 Konutlar (80 m²): 11.063 TL'den başlayan taksitler
Kurada asil olarak belirlenen hak sahipleri, ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalamak üzere ilgili banka şubelerine (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edileceklerdir. Eğer asil listedeki hak sahipleri sözleşme imzalamazsa, hak sırasıyla yedek listeye geçecektir. Kurada adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri ise kura bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde iade edilmeye başlanacaktır.