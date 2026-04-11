AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Bugün saat 17:31 sularında Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Sarsıntı, yerin sığ bir noktasında gerçekleşmesi nedeniyle çevre illerde de oldukça net bir şekilde hissedildi.

Depremin Teknik Verileri

Sarsıntının büyüklüğü ve derinliği konusunda iki ana kurumdan gelen güncel veriler şu şekildedir:

AFAD: 4.8 Büyüklüğünde / 9.12 km derinlik.

Kandilli Rasathanesi: 4.9 Büyüklüğünde / 5.4 km derinlik.

Merkez Üssü: Simav (Kütahya)

Koordinatlar: 39.1436 N, 29.0817 E

Sarsıntının Hissedildiği İller

Deprem, merkez üssü Kütahya’nın yanı sıra Ege ve Marmara bölgelerindeki şu illerde de hissedildi:

Uşak

Bursa

Balıkesir

Bilecik

Manisa

Eskişehir