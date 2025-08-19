DGS 2025 tercihleri ne zaman? DGS taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandıktan sonra, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyu bekliyor.
DGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından DGS 2025 tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvimler incelendiğinde, tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle bir hafta içinde başladığı görülüyor. Bu nedenle tercih sürecinin Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih kılavuzu, kontenjan bilgileri ve taban puanlar gibi tüm detaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Adaylar, kılavuz yayımlandıktan sonra tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.
Tüm adayların, resmi duyuruları kaçırmamak için ÖSYM'nin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi önemlidir.
Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.
2025 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş için heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından bu yılın taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz yayımlanmadı.
Resmi tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilir. Geçmiş yılların verileri, tercih listesi oluşturmak için önemli bir rehber niteliğindedir.
2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları: Tercih sürecine hazırlık yapmak için, 2024 yılına ait DGS taban puanlarını ve kontenjan verilerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Bu veriler, bu yılki yerleştirme potansiyelinizi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar sadece mezun oldukları alanlar ile ilgili programlar arasından şartları karşılayan bölümleri tercih listesine ekleyebilir. DGS'de 30 adet tercih yazılabilir. Yerleştirme işleminde boş kalan kontenjanlar ise ÖSYM tarafından daha ileri bir tarihte duyurulur. Adaylar ÖSYM'nin duyurduğu ek yerleştirme tarihlerinde, tercihlerini yapabilecekler.