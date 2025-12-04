Ortak sınav tarihleri: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak sınav tarihleri duyuruldu. Ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için belirlenen temel derslerde, okul, ilçe ve ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.
1 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Aralığı
Sınav Dönemi: Okullardaki tüm derslerin ikinci yazılı sınavları, 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2026 tarihine kadar sürecektir.
Bu aralık içinde:
Merkezî Ortak Sınavlar: Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin ülke ve il/ilçe çapında ortak yapılacak sınavları (26-27 Aralık 2025) bu döneme denk gelmektedir.
Okul İçi Sınavlar: Diğer tüm derslerin yazılı sınavları ise okul zümrelerinin belirleyeceği tarihlerde, bu aralık içinde gerçekleştirilecektir.
2 2. Dönem Ortak Sınav Takvimi (2026)
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2026 yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek olan merkezi ortak yazılı sınavların tarihleri aşağıdaki gibidir.
Bu tarihler, ülke genelinde ortak olarak uygulanacak olan merkezi sınavları göstermektedir. Okulunuzdaki diğer sınav tarihleri için okul yönetimini takip etmeniz önemlidir.
1. Yazılı Ortak Sınavlar (Nisan 2026)
|Sınıf Seviyesi
|Ders
|Sınav Tarihi
|Gün
|6. Sınıf
|Türkçe
|7 Nisan 2026
|Salı
|6. Sınıf
|Matematik
|8 Nisan 2026
|Çarşamba
|8. Sınıf
|Matematik
|8 Nisan 2026
|Çarşamba
|10. Sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026
|Perşembe
|10. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|10 Nisan 2026
|Cuma
2. Yazılı Ortak Sınavlar (Haziran 2026)
|Sınıf Seviyesi
|Ders
|Sınav Tarihi
|Gün
|7. Sınıf
|Matematik
|2 Haziran 2026
|Salı
|9. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|3 Haziran 2026
|Çarşamba
Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu anlama derinliğini ortaya koymak ve öğretmenlerin öğrenme sürecini daha etkin şekillendirmesi için önemli veriler sağlamak amacıyla uygulanacaktır.