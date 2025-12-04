Ortak sınav tarihleri: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav ne zaman?

Sınav Dönemi: Okullardaki tüm derslerin ikinci yazılı sınavları, 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2026 tarihine kadar sürecektir.

Bu aralık içinde:

Merkezî Ortak Sınavlar: Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin ülke ve il/ilçe çapında ortak yapılacak sınavları (26-27 Aralık 2025) bu döneme denk gelmektedir.

Okul İçi Sınavlar: Diğer tüm derslerin yazılı sınavları ise okul zümrelerinin belirleyeceği tarihlerde, bu aralık içinde gerçekleştirilecektir.