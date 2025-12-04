ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Ortak sınav tarihleri: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda, 1. dönemin ikinci yazılı (ortak) sınavları için tarihler netleşti. Peki MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav ne zaman?


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak sınav tarihleri duyuruldu. Ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için belirlenen temel derslerde, okul, ilçe ve ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

1 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Aralığı

1. Dönem 2. Yazılı Sınav Aralığı

Sınav Dönemi: Okullardaki tüm derslerin ikinci yazılı sınavları, 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2026 tarihine kadar sürecektir.

Bu aralık içinde:

Merkezî Ortak Sınavlar: Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin ülke ve il/ilçe çapında ortak yapılacak sınavları (26-27 Aralık 2025) bu döneme denk gelmektedir.

Okul İçi Sınavlar: Diğer tüm derslerin yazılı sınavları ise okul zümrelerinin belirleyeceği tarihlerde, bu aralık içinde gerçekleştirilecektir.

2 2. Dönem Ortak Sınav Takvimi (2026)

2. Dönem Ortak Sınav Takvimi (2026)

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2026 yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek olan merkezi ortak yazılı sınavların tarihleri aşağıdaki gibidir.

Bu tarihler, ülke genelinde ortak olarak uygulanacak olan merkezi sınavları göstermektedir. Okulunuzdaki diğer sınav tarihleri için okul yönetimini takip etmeniz önemlidir.

1. Yazılı Ortak Sınavlar (Nisan 2026)

Sınıf SeviyesiDersSınav TarihiGün
6. SınıfTürkçe7 Nisan 2026Salı
6. SınıfMatematik8 Nisan 2026Çarşamba
8. SınıfMatematik8 Nisan 2026Çarşamba
10. SınıfMatematik9 Nisan 2026Perşembe
10. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı10 Nisan 2026Cuma

 

 

2. Yazılı Ortak Sınavlar (Haziran 2026)

Sınıf SeviyesiDersSınav TarihiGün
7. SınıfMatematik2 Haziran 2026Salı
9. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı3 Haziran 2026Çarşamba

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu anlama derinliğini ortaya koymak ve öğretmenlerin öğrenme sürecini daha etkin şekillendirmesi için önemli veriler sağlamak amacıyla uygulanacaktır.
