  118. dönem ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?

118. dönem ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yılın son oturumu olma özelliği taşıyan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı (118. Temel ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı) için geri sayım resmen başladı. Peki 118. dönem ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?


118. dönem ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım, sınav tarihi kesinleştiği için hızlandı.

 

ÖGG 118. Dönem Sınav Tarihi

Sınav, 2025 yılının 6. ve son sınavı olarak, aşağıdaki tarihte gerçekleştirilecektir:

Sınav Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar günü.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav yerleri belli oldu mu?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte açıklandı.

14 Aralık 2025 Pazar günü yapılacak olan 118. Dönem ÖGG Sınavı için sınav giriş belgeleri (sınav yerlerini gösteren belgeler) 4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açılmıştır.

 

Sınav Yerini Öğrenme

Sınav Yerini Öğrenme

Sınav yerinizi ve diğer detayları öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Sistem Adresi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGNET (Özel Güvenlik Bilgi Sistemi) portalına gidin.

Giriş: T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Belgeyi Görüntüleme: İlgili menüden sınav giriş belgenizi görüntüleyerek, sınava gireceğiniz il, ilçe, bina ve salon bilgisine ulaşabilirsiniz.

ÖGG SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
