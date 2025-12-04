ARA
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrencilerin odak noktası final (dönem sonu) sınavlarının yapılacağı tarihler. Peki AUZEF final sınavı ne zaman? 2025 AUZEF final ve bütünleme sınav tarihleri


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Güz Dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla beklenen bitirme (final) ve bütünleme (telafi) sınav tarihlerini resmen ilan etmiştir.

AUZEF Güz Dönemi Sınav Takvimi

Sınav TürüTarih Aralığı
Güz Dönemi Bitirme (Final) Sınavları27 Aralık - 28 Aralık 2025
Güz Dönemi Bütünleme (Telafi) Sınavları31 Ocak - 01 Şubat 2026

Sınav Giriş Yerleri

Final Sınavı Yerleri: Genellikle sınav tarihinden kısa bir süre önce AUZEF Öğrenci Otomasyonu üzerinden duyurulur ve erişime açılır.

Bütünleme Sınavı Yerleri: Şu an için henüz duyurulmamıştır. Sınav giriş sorgulama bağlantısı üzerinden duyuru yapıldığında sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

