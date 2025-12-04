AUZEF final sınavı ne zaman? 2025 AUZEF final ve bütünleme sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Güz Dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla beklenen bitirme (final) ve bütünleme (telafi) sınav tarihlerini resmen ilan etmiştir.
AUZEF Güz Dönemi Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Tarih Aralığı
|Güz Dönemi Bitirme (Final) Sınavları
|27 Aralık - 28 Aralık 2025
|Güz Dönemi Bütünleme (Telafi) Sınavları
|31 Ocak - 01 Şubat 2026
Sınav Giriş Yerleri
Final Sınavı Yerleri: Genellikle sınav tarihinden kısa bir süre önce AUZEF Öğrenci Otomasyonu üzerinden duyurulur ve erişime açılır.
Bütünleme Sınavı Yerleri: Şu an için henüz duyurulmamıştır. Sınav giriş sorgulama bağlantısı üzerinden duyuru yapıldığında sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz.