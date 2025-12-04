POMEM başvuruları ne zaman açılacak? Polis alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı nedir?

33. Dönem POMEM polis alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan bu alım süreci, hem lisans hem de ön lisans mezunları için büyük fırsatlar sunuyor.
1 POMEM başvuruları ne zaman açılacak?
33. Dönem POMEM polis alımı için adayların en çok merak ettiği başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmamıştır.
Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, 33. Dönem POMEM alımlarının 2025 yılının sonunda (Aralık ayı civarında) başlaması beklenmektedir.
Geçmiş Dönem Takvimi (Karşılaştırma)
Geçtiğimiz yıl uygulanan 32. Dönem POMEM alım sürecinin ön başvuru tarihleri şöyledir:
Duyuru: Kasım 2024
Ön Başvurular: 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti.
Bu nedenle, adayların Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesini 2025 yılı sonuna doğru yakından takip etmeleri önerilmektedir. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, KPSS puan şartı ve diğer tüm detaylar netleşecektir.
2 Başvuru Yöntemi
Bu bilgiler, polislik alım süreçlerine dair hayati öneme sahip temel koşulları ve başvuru yöntemlerini özetlemektedir:
|Okul Türü
|Aday Grubu
|Alım Süreci
|POMEM (Polis Meslek Eğitimi Merkezi)
|Lisans (Üniversite) ve Ön Lisans Mezunları
|Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülür.
|PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu)
|Lise Mezunları
|Ayrı bir süreçte ve takvimde duyurulur (duyurular 2025 yılı içinde beklenmektedir).
Başvuru Yöntemi
Platform: Başvurular genellikle Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Giriş: Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
3 Polis alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı nedir?
1. Eğitim ve KPSS Şartları
T.C. vatandaşı olmak.
Lisans, önlisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSS Puanı: Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Genel referans: KPSS lisans P3 puan türünden 60,00, önlisans P93 puan türünden 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
2. Yaş ve Fiziki Şartlar
Yaş: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (Yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır).
Boy/BKİ (BMİ): Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.
Bedene Kitle Endeksi (BKİ/BMİ): 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
3. Hukuki ve Sağlık Şartları
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
Cezai Durum:
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet gibi sayılan suçlardan (TCK 53'üncü maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile) mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden soruşturma/kovuşturma bulunmamak.
Ahlaki Durum: Genelev, birleşme yeri, randevuevi vb. yerlerde çalışmış veya aracılık/bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette eserleri üretmek ve satmaktan, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adlî veya idarî soruşturma/kovuşturma devam etmiyor olmak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
4. Diğer Şartlar
Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.