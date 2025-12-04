POMEM başvuruları ne zaman açılacak? Polis alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı nedir?

1. Eğitim ve KPSS Şartları

T.C. vatandaşı olmak.

Lisans, önlisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puanı: Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Genel referans: KPSS lisans P3 puan türünden 60,00, önlisans P93 puan türünden 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

2. Yaş ve Fiziki Şartlar

Yaş: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (Yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır).

Boy/BKİ (BMİ): Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Bedene Kitle Endeksi (BKİ/BMİ): 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

3. Hukuki ve Sağlık Şartları

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Cezai Durum:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet gibi sayılan suçlardan (TCK 53'üncü maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile) mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Ahlaki Durum: Genelev, birleşme yeri, randevuevi vb. yerlerde çalışmış veya aracılık/bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette eserleri üretmek ve satmaktan, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adlî veya idarî soruşturma/kovuşturma devam etmiyor olmak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

4. Diğer Şartlar

Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.