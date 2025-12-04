10 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım'da tamamlanan 15 bin öğretmen atamasının ardından, merakla beklenen 10 bin öğretmen alımının takvimine ilişkin açıklama yaptı.
1 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım'da tamamlanmasının ardından, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 10 bin ek öğretmen ataması süreci için resmi bir takvim henüz yayımlanmadı.
Ancak, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda önemli tarihler vermiş durumdadır:
Bakan Tekin'in açıklamasına göre, hangi branştan ne kadar öğretmen alımı yapılacağına dair kadro ve branş dağılımının Aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması beklenmektedir.
Bu alım sürecindeki 10 bin öğretmen adayının ise Şubat 2026'da göreve başlaması hedeflenmektedir.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen alımına ilişkin kadro ve branş dağılımının ne zaman açıklanacağına dair net bir zaman dilimi vermiştir.
Branş Dağılımı ve Kontenjan Açıklama Takvimi
Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncel hesaplamalara göre duyurulması şu şekilde planlanmaktadır:
Beklenen Süre: Bakan Tekin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız" ifadelerini kullanmıştır.
Bu açıklama, öğretmen adayı arkadaşlarımızın Aralık ayının ortasına kadar kontenjan ve branş dağılımı bilgisini öğrenmiş olacağı anlamına gelmektedir.
Alım Yöntemi ve Kriterler
Bakan Tekin, alımın Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre yapılacağını belirterek şu güvenceyi verdi:
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız."
Kontenjanlar, bu duyuru ile beraber açıklanacaktır.