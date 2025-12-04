10 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım'da tamamlanmasının ardından, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 10 bin ek öğretmen ataması süreci için resmi bir takvim henüz yayımlanmadı.

Ancak, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda önemli tarihler vermiş durumdadır:

Bakan Tekin'in açıklamasına göre, hangi branştan ne kadar öğretmen alımı yapılacağına dair kadro ve branş dağılımının Aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Bu alım sürecindeki 10 bin öğretmen adayının ise Şubat 2026'da göreve başlaması hedeflenmektedir.