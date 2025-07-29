ARA
  DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonuç tarihi

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonuç tarihi

Ön lisans eğitimlerini tamamlayan ve dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na katılan binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonuç tarihi

29 Temmuz 2025 | 11:22
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonuç tarihi

Ön lisans eğitimlerini tamamlayarak dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) büyük bir fırsat sunuyor. Bu yılki sınavda başarılı olan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecanla beklenen tercih sürecine adım atacak. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı.

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

DGS 2025 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların tercih sürecini başlatacak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre devlet ya da vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.

