e-Okul ne zaman kapanıyor? 2023 MEB e-Okul VBS not girişi kapandı mı?

Okulların yaz tatili sürecine girmesine sayılı günler kaldı. 2022-2023 eğitim dönemini tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.

e-Okul Ne Zaman Kapanıyor?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

e-Okul VBS Girişi Nasıl Yapılır?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

Yazılı sınav notlarının yanı sıra, sözlü ve performans ödevlerinden aldıkları notlar, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri de e-okul MEB VBS üzerinden takip edilebiliyor.

E-Okul Not Girişleri Ne Zaman Kapanacak?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Karne Not Ortalaması Nasıl Yapılır?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-Okul Not Görüntüleme Nasıl Yapılır?

E-Okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası e okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube ve doğum yeri gibi bilgiler gerilerek sisteme giriş yapılıyor.