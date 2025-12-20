e YDS sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM e YDS sonuçları sorgulama ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2025/12 bugün uygulandı . Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM e YDS sonuçları sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılın son elektronik yabancı dil sınavı olan e-YDS 2025/12 (İngilizce) sonuçlarını, sınavın uygulandığı gün içerisinde hızla açıklayarak adayların bekleyişine son verdi.
Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme süreçleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. İşte sınav sonucuyla ilgili detaylar:
Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve doğru-yanlış sayılarını şu adımlar üzerinden öğrenebilirler:
Resmi Adres: sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi.
Mobil Erişim: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilir.