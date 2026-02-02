EKPSS açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Bekleyiş sona erdi ve ÖSYM, on binlerce adayın merakla beklediği 2026-EKPSS/Kura yerleştirme sonuçlarını bugün itibarıyla resmen ilan etti.
Şubat ayının ilk haftasına büyük bir müjdeyle başlayan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolara yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bilgisiyle sonuç ekranlarına yöneldi.
Sürecin bundan sonraki işleyişi ve sonuçlara erişimle ilgili detaylar şöyledir:
Sonuçlara Erişim ve Sorgulama
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, bir kadroya yerleşip yerleşemediklerini anlık olarak görüntüleyebiliyor. Herhangi bir belge basılmayacağı veya adayların adreslerine gönderilmeyeceği için bu dijital sorgulama tek resmi sonuç yerine geçiyor.
Atama Süreci ve Gerekli Belgeler
Bir kadroya yerleşmeye hak kazanan adaylar için asıl süreç şimdi başlıyor. Yerleşen adayların, atandıkları kurumların internet sitelerinde yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kurumlar, adaylardan sağlık kurulu raporu, öğrenim belgesi ve adli sicil kaydı gibi evrakları belirli bir takvim dahilinde teslim etmelerini isteyecek. Bu belgelerin incelenmesinin ardından adayların resmi atama işlemleri tamamlanacak.
Boş Kalan Kontenjanlar ve Taban Puanlar
ÖSYM, sonuçların yanı sıra yerleştirme işlemlerine dair sayısal bilgileri de paylaştı. Bu verilerle birlikte hangi kadronun kaç puanla kapattığı ve varsa boş kalan kontenjanlar netleşmiş oldu. Yerleşemeyen adaylar için bu taban puanlar, ilerleyen dönemlerde yapılabilecek olası ek yerleştirmeler veya yeni tercih dönemleri için önemli bir referans niteliği taşıyor.