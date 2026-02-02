EKPSS açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Şubat ayının ilk haftasına büyük bir müjdeyle başlayan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolara yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bilgisiyle sonuç ekranlarına yöneldi.

Sürecin bundan sonraki işleyişi ve sonuçlara erişimle ilgili detaylar şöyledir:

Sonuçlara Erişim ve Sorgulama

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, bir kadroya yerleşip yerleşemediklerini anlık olarak görüntüleyebiliyor. Herhangi bir belge basılmayacağı veya adayların adreslerine gönderilmeyeceği için bu dijital sorgulama tek resmi sonuç yerine geçiyor.