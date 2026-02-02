Karadeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Karadeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan, 27 Ocak 2026 tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Meydana gelen depreminin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş önemli açıklamalarda bulunmuştu.

"Trabzon ve Rize'de olabilecek olan en büyük deprem yüzde 90 olasılıkla 6,6"

Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında konuşan Bektaş, AFAD’ın tehlike haritalarına işaret etmiş ve Karadeniz kıyı hattının 6,6 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelebileceğine şöyle dikkat çekmişti:

"AFAD şunu söylüyor diyor ki, Trabzon ve Rize'de olabilecek olan en büyük deprem yüzde 90 olasılıkla 6,6'dır. Yüzde 10 olasılık bundan daha büyük bir deprem yaşanabilir. Bu verdiğim değerler sağlam zemin içindir. Eğer siz dolgu alan üzerine bina yaparsanız veya kumsalda bir bina yaparsanız bu değerler daha da artar."