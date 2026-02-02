Ocak enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?

Yıl Sonu Öngörüleri

Uzun vadeli beklentilerde ise ekonomistlerin 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini ortalama yüzde 23,73 oldu. Bu rakam, piyasaların yıl genelinde enflasyonda kademeli bir düşüş trendi beklediğine işaret ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında aylık artışın yüzde 0,89 gibi oldukça düşük bir seviyede kalması, Ocak ayı verisindeki aylık ivmelenmenin temel belirleyicisinin asgari ücret düzenlemeleri ve yeni yıl fiyat güncellemeleri olacağını gösteriyor.

Kira ve Maaşlara Etkisi

Yarın açıklanacak veriler, Şubat ayı kira artış oranını netleştireceği gibi, Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zamları için birikecek altı aylık enflasyon farkının ilk verisini de oluşturacak.