Ocak enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında olduğu gibi Ocak ayına ait tüketici ve üretici fiyat endekslerini kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.
1 Ocak enflasyon ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon verileri, yarın yani 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmen duyurulacak.
2 Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?
Ekonomi dünyasının kilitlendiği Ocak ayı enflasyon verisi öncesinde, piyasaların nabzını tutan AA Finans beklenti anketi sonuçlandı. 35 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket, 2026 yılının ilk ayında fiyat hareketliliğinin hangi yönde olacağına dair somut bir tablo ortaya koyuyor.
Yarın saat 10:00'da açıklanacak resmi veriler öncesinde öne çıkan tahminler şöyle:
Ocak Ayı Beklentileri
Ekonomistlerin Ocak ayı için aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 4,21 olarak belirlendi. Bu tahminler, en düşük yüzde 3,60 ile en yüksek yüzde 4,96 bandında geniş bir aralığa yayılıyor. Eğer piyasa beklentisi olan yüzde 4,21 oranı gerçekleşirse, bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun, baz etkisinin de katkısıyla yüzde 29,86 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.
Yıl Sonu Öngörüleri
Uzun vadeli beklentilerde ise ekonomistlerin 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini ortalama yüzde 23,73 oldu. Bu rakam, piyasaların yıl genelinde enflasyonda kademeli bir düşüş trendi beklediğine işaret ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında aylık artışın yüzde 0,89 gibi oldukça düşük bir seviyede kalması, Ocak ayı verisindeki aylık ivmelenmenin temel belirleyicisinin asgari ücret düzenlemeleri ve yeni yıl fiyat güncellemeleri olacağını gösteriyor.
Kira ve Maaşlara Etkisi
Yarın açıklanacak veriler, Şubat ayı kira artış oranını netleştireceği gibi, Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zamları için birikecek altı aylık enflasyon farkının ilk verisini de oluşturacak.