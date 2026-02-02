Bahis soruşturması: Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheli Şeref Yazıcı'nın, Şahin'le irtibatlı olduğu belirlendi.

Yazıcı'nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheli Yazıcı'ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildi. Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı donduruldu.