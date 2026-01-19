ARA
  EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih süresi bitti mi?

2026-EKPSS/Kura tercih maratonunda sona yaklaşıldı. 8 Ocak'tan bu yana devam eden süreçte adaylar, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşebilmek için tercihlerini şekillendirdi. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih süresi bitti mi?


2026-EKPSS/Kura tercih sürecinde son saatlere girilirken, adayların heyecanı yerini sonuç takvimine dair beklentilere bıraktı. Bugün saat 23.59 itibarıyla sistem kapanacak ve yerleştirme süreci için değerlendirme aşamasına geçilecek.

EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM henüz resmi bir tarih paylaşmamış olsa da, kurumun geçmiş yıllardaki veri işleme hızına baktığımızda sonuç günü için güçlü bir tahmin yürütülebiliyor:

Geçen Yılın Verisi: 2025 yılında başvurular 27 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar 16 gün sonra (12 Şubat) açıklanmıştı.

2026 Tahmini: Bu yıl tercihlerin 19 Ocak'ta sona ermesi nedeniyle, yaklaşık 15-16 günlük değerlendirme süreci sonunda sonuçların 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuç Sorgulama ve Sonraki Adımlar

Nereden Bakılacak? Sonuçlar açıklandığı an sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Kura Yöntemi: Kura ile yerleşecek adaylar için işlemler noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Puan Eşitliği Durumu: Sınav puanı ile yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

 

Kritik Hatırlatma: Kayıt ve Atama

Herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci otomatik olarak başlamaz.

İlan: Yerleştirme sonuçlarının ardından ilgili Bakanlık veya Kurum kendi internet sitesinden duyuru yayımlar.

Belge Teslimi: İlan edilen tarihlerde adayların şahsen veya posta yoluyla belgelerini (sağlık kurulu raporu, öğrenim belgesi vb.) teslim etmesi gerekir.

Güvenlik Soruşturması: Belgeler teslim edildikten sonra yapılacak arşiv araştırması neticesinde atama kararnamesi çıkarılır.
