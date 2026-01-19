TOKİ Şanlıurfa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi kapsamında Şanlıurfa genelinde inşa edilecek toplam 13 bin 790 konut için hak sahipleri bugün belirleniyor. Kura süreci ve sonuçların takibiyle ilgili güncel detaylar şöyle:
1 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Şanlıurfa’da binlerce vatandaşın merakla beklediği 13 bin 790 konut için kura heyecanı bugün zirveye ulaşıyor. 19 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda başlayan çekilişle birlikte, Şanlıurfa’nın dört bir yanındaki hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor.
Kura çekiminin detayları ve sonuçlara dair bilinmesi gerekenler şunlardır:
Kura Kapsamındaki İlçeler
Şanlıurfa Merkez başta olmak üzere; Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yapılacak tüm konutlar bu dev kura organizasyonu ile sahiplerini bulmuş olacak.
2 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir?
Kura çekimleri noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar çekilişi anlık olarak şu kanallardan takip edebilir:
TOKİ Resmi YouTube Kanalı
TOKİ TV (www.toki.tv)
TOKİ Şanlıurfa Sonuçların İlanı ve Sorgulama
Salonda gerçekleştirilen canlı çekilişin hemen ardından veriler sisteme yüklenmeye başlayacaktır. Hak sahibi olup olmadığınızı şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına giriş yaparak T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listede olup olmadığınızı anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm ilçelerin kesinleşmiş isim listeleri PDF formatında web sitesinde yayınlanacaktır.
Kura sonucunda adı çıkan hak sahipleri için bir sonraki aşama banka üzerinden yapılacak olan sözleşme imzalama ve peşinat ödeme süreci olacaktır. Bu takvim, kura sonuçlarının tamamen kesinleşmesinin ardından TOKİ tarafından ilan edilecektir.