TOKİ Şanlıurfa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir?

Şanlıurfa’da binlerce vatandaşın merakla beklediği 13 bin 790 konut için kura heyecanı bugün zirveye ulaşıyor. 19 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda başlayan çekilişle birlikte, Şanlıurfa’nın dört bir yanındaki hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor.

Kura çekiminin detayları ve sonuçlara dair bilinmesi gerekenler şunlardır:

Kura Kapsamındaki İlçeler

Şanlıurfa Merkez başta olmak üzere; Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yapılacak tüm konutlar bu dev kura organizasyonu ile sahiplerini bulmuş olacak.