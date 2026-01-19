ARA
  TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesinde

Şanlıurfa’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ’nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Şanlıurfa genelinde inşa edilecek toplam 13 bin 790 konut için kura çekimi büyük bir heyecanla devam ediyor. Peki TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesinde


TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesinde

Şanlıurfa’da TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında beklenen gün geldi. Bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) saat 14.00 itibarıyla başlayan kura çekimi ile toplam 13 bin 790 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor.

Şanlıurfa’da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında bugün büyük bir heyecan yaşanıyor. Toplamda 13 bin 790 aileyi ev sahibi yapacak olan dev projenin kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda noter huzurunda başladı. 

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Şanlıurfa'nın dört bir yanında yükselecek projelerin sayısal dökümü:

Merkez (Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü): 9.000 Konut

Suruç: 800 Konut

Siverek: 750 Konut

Bozova: 700 Konut

Harran: 700 Konut

Viranşehir: 600 Konut

Halfeti: 400 Konut

Akçakale: 350 Konut

Ceylanpınar: 200 Konut

Birecik: 180 Konut

Hilvan: 110 Konut

Sonuçların İlanı ve Sorgulama

Kura çekimi saat 14.00 itibarıyla başladığı için isimler belli olmaya devam ediyor. Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar için iki ana sorgulama kanalı aktif olacak:

e-Devlet Kapısı: "TOKİ Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden akşam saatlerine doğru T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak durumunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: Noter onaylı tam liste yayımlandığında, toki.gov.tr üzerinden PDF olarak tüm listeye ulaşılabilecek.

Bundan Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?

Asil Hak Sahipleri: İsimleri çıkan vatandaşlar için ileri bir tarihte sözleşme imzalama süreci başlayacak. Bu süreçte konutların inşaat seviyesine göre peşinat ve taksit tutarları netleşecek.

Yedek Hak Sahipleri: Asil listeden vazgeçenler veya şartları taşımayanlar olması durumunda yedek listedeki vatandaşlar sırayla davet edilecek.

Başvuru Ücretleri: Hak sahibi olamayan vatandaşların Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatırdığı başvuru bedelleri, kura sürecinin tamamlanmasının ardından iade edilecek.
