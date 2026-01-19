TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesinde

Bundan Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?

Asil Hak Sahipleri: İsimleri çıkan vatandaşlar için ileri bir tarihte sözleşme imzalama süreci başlayacak. Bu süreçte konutların inşaat seviyesine göre peşinat ve taksit tutarları netleşecek.

Yedek Hak Sahipleri: Asil listeden vazgeçenler veya şartları taşımayanlar olması durumunda yedek listedeki vatandaşlar sırayla davet edilecek.

Başvuru Ücretleri: Hak sahibi olamayan vatandaşların Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatırdığı başvuru bedelleri, kura sürecinin tamamlanmasının ardından iade edilecek.