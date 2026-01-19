Radar denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor: Yavaşlamak çözüm olmayacak

2026 yılı itibarıyla radar cezalarında köklü değişikliğe gidiliyor. Yollara kurulan Akıllı Koridor Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla güzergahın giriş ve çıkış noktalarını takip ediyor.

Sürücünün iki nokta arasındaki mesafeyi belirlenen süreden daha kısa sürede katetmesi halinde sistem, bunu yüksek ortalama hız olarak algılıyor ve cezai işlemi otomatik olarak devreye alıyor.

Bu uygulamada yalnızca tek bir noktadaki anlık hız değil, güzergâh boyunca oluşan ortalama hız esas alınıyor.