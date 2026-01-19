ARA
Radar denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor: Yavaşlamak çözüm olmayacak

Radar kamerasını görünce yapılan kısa süreli hız kesme alışkanlığı, 81 ilde devreye alınacak yapay zeka destekli Akıllı Koridor Sistemi ile tarihe karışacak. Yeni uygulamada anlık hız yerine iki nokta arasındaki ortalama hız esas alınırken, emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu kullanımı gibi ihlaller de tespit edilebilecek.


Radar denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor: Yavaşlamak çözüm olmayacak

Trafikte radar noktasını görünce yavaşlayıp ardından yeniden hızlanma alışkanlığı sona eriyor. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde devreye aldığı yapay zekâ destekli Akıllı Koridor Sistemi ile sürücülerin anlık hızından ziyade iki nokta arasındaki ortalama hızları esas alınacak. İşte yeni sistemin detayları...

Güzergahın giriş ve çıkış noktalarını takip edilecek

Güzergahın giriş ve çıkış noktalarını takip edilecek

2026 yılı itibarıyla radar cezalarında köklü değişikliğe gidiliyor. Yollara kurulan Akıllı Koridor Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla güzergahın giriş ve çıkış noktalarını takip ediyor. 

Sürücünün iki nokta arasındaki mesafeyi belirlenen süreden daha kısa sürede katetmesi halinde sistem, bunu yüksek ortalama hız olarak algılıyor ve cezai işlemi otomatik olarak devreye alıyor.

Bu uygulamada yalnızca tek bir noktadaki anlık hız değil, güzergâh boyunca oluşan ortalama hız esas alınıyor.

 

Hız düşürmek ihlalin tespit edilmesini engellemiyor

Hız düşürmek ihlalin tespit edilmesini engellemiyor

Örneğin otoyolda iki gişe arasının 100 kilometre olduğu bir güzergâhta, hız sınırına uyan sürücülerin bu mesafeyi belirli bir sürede tamamlaması gerekiyor. 

Akıllı Koridor Sistemi, giriş ve çıkış noktalarındaki zaman verilerini kayda alarak ortalama hızı hesaplıyor; bu nedenle kameraların bulunduğu noktada kısa süreli hız düşürmek ihlalin tespit edilmesini engellemiyor.

Emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımını da tespit ediyor

Emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımını da tespit ediyor

Yeni sistem yalnızca hız ihlallerini tespit etmiyor. Aynı zamanda emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerini de gece-gündüz yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edebiliyor. 

Kayda alınan görüntüler yapay zeka tarafından kısa sürede analiz ediliyor ve cezalar da e-Devlet'e yansıtılıyor.
