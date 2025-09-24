İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere sunduğu "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesinin yeni dönem başvurularını başlattı. İhtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan bu nakdi destek için belirlenen takvim ve koşullar duyuruldu.
2025-2026 İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
İBB burs başvuruları, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
2025-2026 İBB BURS TUTARI NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli" eğitim desteği kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine önemli bir destek sağlayacağını duyurdu. Bu kapsamda, 100 bin öğrenciye yıllık 20 bin TL burs verilecek.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Genç Üniversiteli" eğitim desteği için başvurular, iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrencilerin hem başvurularını hem de evrak işlemlerini tamamlayabilmeleri için izlemeleri gereken adımlar ve dikkat etmeleri gereken önemli detaylar belirlendi.
Başvurularınızı aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak yapabilirsiniz:
Web Portalı Üzerinden: Doğrudan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden başvuru portalına erişim sağlayabilirsiniz.
Mobil Uygulama Üzerinden: Google Play veya AppStore’dan “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek başvuru yapabilirsiniz.
Uygulamayı indirdikten sonra “Profil” sekmesinden üyelik oluşturun.
Ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru formunu doldurun..
İBB BURSU GENEL ŞARTLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı “Genç Üniversiteli” eğitim desteğine başvurmak isteyen adayların sağlaması gereken genel koşullar belirlendi. Başvuru sürecini başlatmadan önce bu şartları dikkatle incelemek büyük önem taşıyor.
- T.C. vatandaşı olmak gerekmektedir.
- Öğrencinin kendisinin veya anne, baba ya da vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi zorunludur.
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekmektedir.
- Ön lisans ve lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30’dur.
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40’tır.
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak şartı aranır.
- Öğrenimin normal süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak gereklidir.
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması beklenir.
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak da başvuru şartları arasındadır.