İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 İBB bursu ne kadar?

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Genç Üniversiteli" eğitim desteği için başvurular, iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrencilerin hem başvurularını hem de evrak işlemlerini tamamlayabilmeleri için izlemeleri gereken adımlar ve dikkat etmeleri gereken önemli detaylar belirlendi.

Başvurularınızı aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak yapabilirsiniz:

Web Portalı Üzerinden: Doğrudan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden başvuru portalına erişim sağlayabilirsiniz.

Mobil Uygulama Üzerinden: Google Play veya AppStore’dan “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek başvuru yapabilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra “Profil” sekmesinden üyelik oluşturun.

Ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru formunu doldurun..

İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ