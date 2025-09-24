Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
% 449,45054 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,161 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,55 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4675 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 40,23 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)