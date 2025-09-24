Ajet 9 dolardan başlayan bilet kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası başladı. Açıklamaya göre kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.
İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak. AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.
Ajet'in duyurduğu bazı kampanya koşulları şöyle:
- Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 24 Eylül 2025 11:00’da satışa sunulacak.
- Kampanya ücretleri 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.
- Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan,Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik
- Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsıyor.
- Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiş. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabiliyor.
- Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlı.
- Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değil.