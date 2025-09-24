KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 GSB KYK Yurt Time sonuçlarında

YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik başlatılan Yurt Time Projesi'nin başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmî bir açıklama yapılmazken, öğrenciler sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıllardaki takvime bakıldığında, sonuçların açıklanacağı tarihe dair önemli ipuçları ortaya çıkıyor. Geçen yıl (2024) başvuruların sonuçları 26 Eylül tarihinde açıklanmıştı. 2023 yılında ise başvurular 3 Ekim'de duyurulmuştu. Bu durum, Yurt Time başvuru sonuçlarının bu yıl da eylül ayının sonu veya ekim ayının başında duyurulmasının beklendiğini gösteriyor. Öğrencilerin, en güncel ve doğru bilgi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.