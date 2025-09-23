Borsada yarın 1 temettü, 1 bedelsiz var (24 Eylül)

KOÇ METALURJİ A.Ş. (KOCMT),

Şirket, SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bedelsiz tarihini şöyle duyurdu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2025 tarih ve 2025/22 sayılı kararı kapsamında; Şirketimizin 1.500.000.000-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 455.000.000-TL (DörtyüzellibeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamının Sermaye Düzeltme Farkları kaleminden karşılanmak suretiyle 2.045.000.000 TL (%449,45) artırılarak 455.000.000- TL'den 2.500.000.000 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 13.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.- Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 18.09.2025 tarih 2025/49 sayılı bültende yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.09.2025 olarak belirlenmiştir.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,1 TL, net 0,935 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 0,4675 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Eylül, ödeme tarihi 26 Eylül olarak belirlendi.