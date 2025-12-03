İBB üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları son durum nedir?

Şu an itibarıyla 2025-2026 İBB burs sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz resmî olarak İBB tarafından duyurulmadı.

Ancak geçmiş yıl takvimi ile yapılan karşılaştırma, sonuçların açıklanma dönemine dair bir öngörü sağlamaktadır:

Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanmıştı.

Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş olsa da, süreç benzer bir değerlendirme süresiyle ilerlerse, 2025-2026 dönemi sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi öngörülmektedir.