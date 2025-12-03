ARA
DOLAR
42,44
-0,01%
DOLAR
EURO
49,43
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5738,21
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
11105,45
-0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İBB üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları son durum nedir?

İBB üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları son durum nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Peki İBB üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları son durum nedir?


İBB üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları son durum nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvurularının sona ermesinin ardından, 100 bin öğrenciye sağlanacak olan 20 bin TL’lik maddi katkının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. 

1 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2025-2026 İBB burs sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz resmî olarak İBB tarafından duyurulmadı.

Ancak geçmiş yıl takvimi ile yapılan karşılaştırma, sonuçların açıklanma dönemine dair bir öngörü sağlamaktadır:

Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanmıştı.

Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş olsa da, süreç benzer bir değerlendirme süresiyle ilerlerse, 2025-2026 dönemi sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi öngörülmektedir.

2 İBB burs sonuçları sorgulama

İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuru sonuçları ilan edildiği an, öğrenciler sonuçlarına kolayca erişebileceklerdir.

Sonuçları sorgulayabileceğiniz resmî kanallar şunlardır:

İnternet Sitesi: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması

İletişim Kanalı: 153 Çözüm Merkezi

Sonuçlar açıklandığında, T.C. Kimlik Numaranız ile bu kanallar üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

3 2025-2026 İBB eğitim desteği ne kadar?

2025-2026 İBB eğitim desteği ne kadar?

Destek Miktarı: Her öğrenciye 20.000 TL maddi katkı sağlanacaktır.

Öğrenci Sayısı: Toplam 100 bin üniversite öğrencisine destek verilecektir.

Toplam Bütçe: İBB, bu yıl öğrenciler için toplam 2 milyar TL'lik (100.000 öğrenci x 20.000 TL) devasa bir bütçe ayırmış durumdadır.

Ödeme Şekli: Maddi katkının, geçmiş senelerde olduğu gibi, öğrencilere iki dönem halinde (10.000 TL + 10.000 TL) olmak üzere eşit taksitler halinde yatırılması beklenmektedir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL