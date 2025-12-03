Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Aralık 2025 Fed faiz kararında

FED İçindeki Görüş Ayrılıkları

1. Güvercin Kanadın Güçlü Sesi (Stephen Miran)

FED Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, faiz indirimi konusunda oldukça agresif bir tutum sergiledi. Miran, yarım puanlık (50 baz puan) bir faiz indiriminin "uygun bir adım" olacağını belirtti.

Miran, kendi tercihinin 50 baz puanlık bir düşüş olduğunu vurgularken, piyasanın beklediği en az 25 baz puanlık bir indirimin ise kesinlikle "gerekli" olduğunu ifade etti. Bu açıklama, piyasanın genel 25 baz puan beklentisinin ötesinde bir indirim olasılığını gündeme taşıdı.