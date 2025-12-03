Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Aralık 2025 Fed faiz kararında

Küresel piyasaları yönlendiren ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının son Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı için geri sayıma başladı. Enflasyon ve istihdam piyasalarındaki son gelişmelerin değerlendirileceği bu toplantı, dünya ekonomisi ve finansal piyasaların geleceği açısından büyük önem taşıyor.
1 Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası (FED)'nın yılın son Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısının tarihleri resmen kesinleşmiştir.
FED'in faiz politikalarının yönünü belirleyeceği kritik toplantı ve karar anı şöyledir:
Toplantı Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2025 (İki gün sürecek)
Faiz Kararı Açıklanma Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba
Açıklanma Saati: Genellikle Türkiye saati ile (TSİ) 21.00
FED'in bu toplantıda alacağı kararlar ve 2026 yılına dair yapacağı ekonomik projeksiyonlar (dot-plot), küresel finansal piyasaların seyrini doğrudan etkileyecek.
FED İçindeki Görüş Ayrılıkları
1. Güvercin Kanadın Güçlü Sesi (Stephen Miran)
FED Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, faiz indirimi konusunda oldukça agresif bir tutum sergiledi. Miran, yarım puanlık (50 baz puan) bir faiz indiriminin "uygun bir adım" olacağını belirtti.
Miran, kendi tercihinin 50 baz puanlık bir düşüş olduğunu vurgularken, piyasanın beklediği en az 25 baz puanlık bir indirimin ise kesinlikle "gerekli" olduğunu ifade etti. Bu açıklama, piyasanın genel 25 baz puan beklentisinin ötesinde bir indirim olasılığını gündeme taşıdı.
2. Şahin Kanadın Uyarıları (Alberto Musalem)
Öte yandan St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimine temkinli yaklaşan şahin kanadın görüşlerini temsil etti.
Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığı konusunda uyararak, enflasyonla mücadelede dikkatli bir duruşun korunmasının elzem olduğunu belirtti.