Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz toplantısı tarihi

Yılın sonuna yaklaşırken, küresel piyasalar gibi yurt içi piyasalar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın Aralık 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmış durumdadır. Bu karar, yurt içinde kredi ve mevduat faiz oranları başta olmak üzere, enflasyon beklentileri ve finansal istikrar açısından kritik öneme sahip.