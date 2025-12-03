Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz toplantısı tarihi

Yılın sonuna yaklaşırken, küresel piyasalar gibi yurt içi piyasalar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın Aralık 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmış durumdadır. Bu karar, yurt içinde kredi ve mevduat faiz oranları başta olmak üzere, enflasyon beklentileri ve finansal istikrar açısından kritik öneme sahip.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın 2025 yılındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre Aralık ayına ilişkin son karar tarihi kesinleşti.
TCMB Aralık 2025 Faiz Kararı Tarihi
PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe
Faiz Kararı Açıklanma Saati: Kararın, genellikle toplantı sonrası Türkiye saati ile (TSİ) 14.00'te kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.
Bu toplantıdan çıkacak faiz kararı, yurt içi kredi, mevduat ve diğer finansal piyasa araçları üzerinde doğrudan etkili olacak.
2 Faiz kararı ne yönde?
Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Aralık ayında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına yönelik beklentileri netleştirdi.
Anket sonuçlarına göre, piyasaların TCMB'den faiz indirimi beklentisi devam etmektedir:
Aralık Ayı PPK Faiz Oranı Beklentisi: Katılımcıların beklentisi, politika faiz oranının yüzde 38,28 seviyesinde gerçekleşmesi yönündedir.
Mevcut Politika Faizi: TCMB'nin Ekim ayında indirim yaptığı politika faizi şu anda yüzde 39,5 seviyesindedir.
Bu beklenti, piyasa katılımcılarının TCMB'nin Aralık toplantısında yaklaşık 122 baz puanlık (39,5% - 38,28%) bir faiz indirimi yapmasını öngördüğünü göstermektedir.
Bunun yanı sıra, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki %39,15 seviyesinden yüzde 39,35'e yükselmiştir.