"Beş yılda 50 şube ile Avrupa liderliğini hedefliyoruz"

Dünyada sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte popülaritesini artıran Oakberry, Türkiye pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Brezilya Amazonları’nda yetişen açaí üzümünü küresel ölçekte tanıtan marka, bugün 45 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla geniş bir kitleye ulaşıyor.

Spor dünyasıyla kurduğu güçlü bağ, tenis ve Formula 1 gibi yüksek görünürlüğe sahip alanlardaki aktif destekleri ve sağlıklı beslenme konsepti, Oakberry’yi globalde güçlü bir konuma taşımış durumda. Bu küresel markanın Türkiye yolculuğunun arkasında ise, OAK Gıda’nın gerçekleştirdiği kapsamlı hazırlık, yatırım ve stratejik konumlandırma bulunuyor. Açaí kültürünün Türkiye’de kısa sürede benimsenmesi, markanın büyüme iştahını daha da artırıyor. Oak Gıda Kurucu Ortağı Mustafa Mert Işık, markanın Türkiye’ye geliş sürecini ve gelecek hedeflerini anlatırken hem yatırım ölçeğinin hem de tüketici talebinin bu hızın temel belirleyicisi olduğunu vurguluyor. Kısa sürede artan ilgi, şirketin Türkiye’yi Avrupa’nın en güçlü pazarlarından biri haline getirme hedefini güçlendiriyor. Işık, “Türkiye’yi beş yıl içinde 50 şube ile Avrupa’da şube sayısında ve ciroda birinci sıraya taşımayı hedefliyoruz” diyor.

TÜRKİYE HAKLARINI DEVRALDI

Markayı ilk kez Aryna Sabalenka’nın paylaşımları sayesinde keşfettiğini söyleyen Işık, markanın Türkiye pazarına giriş öyküsünü, “Yakın arkadaşım ve ortağım Emre Fethi Can, markanın Türkiye pazarına girmek istediğini söylediğinde süreç hızlandı. Yaklaşık altı aylık yoğun görüşmelerin ardından Türkiye master franchise haklarını devraldık. Markanın Brezilya’daki üretim tesislerini ziyaret etmemizin de bu kararda önemli bir payı oldu” diye anlatıyor.

2026’ya kadar global strateji gereği franchise vermeyeceklerini ifade eden Işık, önce İstanbul’da güçlü bir ağ oluşturacaklarını, ardından İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Eskişehir, Adana ve Mersin gibi büyük şehirlere açılacaklarını belirtiyor.

SIRADA SUADİYE ŞUBESİ VAR

Oakberry’nin dünya genelindeki performansına bakıldığında Suudi Arabistan, globalde en yüksek ciroya sahip ülke. Avrupa’da ise Zürih, Dublin ve Köln mağazaları öne çıkan lokasyonlar arasında. Türkiye’de ise ilk dört ayın performansının beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen Işık, açaí ürünlerine gösterilen ilgiyi oldukça motive edici buluyor ve ekliyor: “Dört aylık kısa sürede Türk tüketicisinin açaí kültürünü benimsemesi bizi çok motive etti.”

Markanın Türkiye’deki ilk mağazası Temmuz ayında Bebek’te açıldı. Sporun ve açık hava aktivitelerinin yoğun olduğu bölge, marka için doğru başlangıç noktası oldu. Çeşme Before Sunset Beach’teki yazlık lokasyonun sezon boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirten Işık, sezon kapanışının ardından yeni dönem için şimdiden planlamaların yapıldığını söylüyor. Kısa süre önce açılan Nişantaşı mağazasının ardından, Anadolu Yakası’ndaki ilk mağaza olacak Suadiye için de hazırlıklar devam ediyor.

3 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Yatırım planlarına ilişkin değerlendirmesinde Işık, bir mağazanın ortalama 150 bin dolar yatırım gerektirdiğini belirtiyor. 2026’da 15 mağazaya ulaşmayı, bu doğrultuda aylık 50–100 milyon TL ciro bandını yakalamayı hedeflediklerini aktarıyor. Oakberry Türkiye operasyonu için bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımın 3 milyon doları bulduğunu söyleyen Işık, “Yatırım; kuru ve soğuk depolar, ithalat süreçleri, kiralamalar, pazarlama çalışmaları, eğitimler ve seyahatleri kapsıyor. Şubeleşme planlarımız doğrultusunda yatırım hacmimizi büyüterek ilerlemeye devam edeceğiz” diyor.

Türkiye pazarındaki ilk sonuçlar, Oakberry’nin yerel tüketiciyle hızlı bir bağ kurduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hem şubeleşme hem yatırım tarafında güçlü bir ivme öngörülürken, markanın Türkiye’yi Avrupa operasyonlarının merkez ülkelerinden biri haline getirme hedefi artık resmen yol haritasına işlenmiş durumda.