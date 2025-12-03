Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, son durum nedir? Gözler 2026 ABD vizesi (Green Card) başvurularında

Green Card (DV Lottery) başvuruları ve süreçleriyle ilgili önemli iddialar ve resmi kaynaklara dayandırılan yeni kısıtlamalar gündeme geldi.

Green Card başvurularında (DV Lottery) ilk kez 1 dolarlık kayıt ücreti talep edileceği öne sürüldü.

Bu sistem değişikliği nedeniyle başvuru sürecinin ertelendiği iddia edilmekte.

Başvuru sayısının yüksekliği göz önüne alındığında, bu 1 dolarlık ücret ile yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık bir gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Şu ana kadar Green Card başvurularından herhangi bir ücret talep edilmemekteydi. Bu ücret iddiaları resmî olarak doğrulanırsa, başvuru sürecinde önemli bir değişiklik yaşanacağı anlamına gelmektedir.

19 Ülkeye Kısıtlama Getirildiği İddiası

USCIS'in (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) CNN'e yaptığı açıklamaya göre, ABD hükümetinin yeşil kart süreçlerinde kısıtlama getireceği 19 ülke belirlenmiştir. Bu ülkeler şunlardır:

Afganistan

Myanmar

Çad

Kongo

Ekvator Ginesi

Eritre

Haiti

İran

Libya

Somali

Sudan

Yemen

Burundi

Küba

Laos

Sierra Leone

Togo

Türkmenistan

Venezuela

Bu kısıtlamaların niteliği ve Green Card çekiliş programına (DV Lottery) olan etkisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmî kılavuzlarla netleşecektir.