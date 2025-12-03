Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, son durum nedir? Gözler 2026 ABD vizesi (Green Card) başvurularında

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card Çekilişi (Diversity Visa - DV Lottery) programına katılmak isteyenler için, yeni dönem başvuru takvimi hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
1 Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, son durum nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (DV Lottery) başvurularının genellikle her yıl Ekim ve Kasım ayları arasında alınıyor.
Bşvurular her yıl bu döngüde gerçekleşir. En son başvuruların 2 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihleri arasında (DV-2027 programı için) alındığı göz önüne alındığında, bu başvuru dönemi şu an itibarıyla geçti.
2 Green Card (DV Lottery) başvuruları neden başlamadı?
Green Card (DV Lottery) başvuruları ve süreçleriyle ilgili önemli iddialar ve resmi kaynaklara dayandırılan yeni kısıtlamalar gündeme geldi.
Green Card başvurularında (DV Lottery) ilk kez 1 dolarlık kayıt ücreti talep edileceği öne sürüldü.
Bu sistem değişikliği nedeniyle başvuru sürecinin ertelendiği iddia edilmekte.
Başvuru sayısının yüksekliği göz önüne alındığında, bu 1 dolarlık ücret ile yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık bir gelir elde edileceği tahmin ediliyor.
Şu ana kadar Green Card başvurularından herhangi bir ücret talep edilmemekteydi. Bu ücret iddiaları resmî olarak doğrulanırsa, başvuru sürecinde önemli bir değişiklik yaşanacağı anlamına gelmektedir.
19 Ülkeye Kısıtlama Getirildiği İddiası
USCIS'in (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) CNN'e yaptığı açıklamaya göre, ABD hükümetinin yeşil kart süreçlerinde kısıtlama getireceği 19 ülke belirlenmiştir. Bu ülkeler şunlardır:
Afganistan
Myanmar
Çad
Kongo
Ekvator Ginesi
Eritre
Haiti
İran
Libya
Somali
Sudan
Yemen
Burundi
Küba
Laos
Sierra Leone
Togo
Türkmenistan
Venezuela
Bu kısıtlamaların niteliği ve Green Card çekiliş programına (DV Lottery) olan etkisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmî kılavuzlarla netleşecektir.
Green Card başvurularıyla ilgili gündemdeki bir diğer önemli gelişme de, başvuru şartlarının sıkılaştırılması yönündeki tasarıdır.
Pasaport Zorunluluğu Kuralı
Mevcut ABD yönetimi, Green Card başvurularında (DV Lottery) daha önce geçerli olan ve her başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olma zorunluluğunu getiren eski kuralı yeniden yürürlüğe sokmak üzere bir tasarı hazırladı
Ancak sürecin yasal ve teknik aşamalarının tamamlanması zaman alacağı için, bu kuralın bu yılki (2025 yılı başvuruları sonrası) takvimde uygulanmayacağı belirtiliyor.