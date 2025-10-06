ARA
  İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? 2025 – 2026 MEB ara tatil takvimi

İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? 2025 – 2026 MEB ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ilk ara tatil tarihlerini netleştirdi. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam 9 gün sürecek olan bu tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? 2025 – 2026 MEB ara tatil takvimi


İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? 2025 – 2026 MEB ara tatil takvimi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi yayımlandı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil (Kasım ara tatili) tarihleri netleşti. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayan eğitim yılının ilk döneminin ortasına yaklaşılırken, öğrencilerin motivasyonunu artıracak dinlenme süresi belli oldu.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil (Kasım ara tatili) tarihleri netleşti. Öğrenciler, bu tatil sayesinde yeni dönemin ortasında uzun bir dinlenme ve motivasyon yenileme fırsatı bulacaklar.

İşlemTarihDetay
Tatilin Başlangıcı10 Kasım 2025 Pazartesi7 Kasım Cuma günü derslerin bitimiyle başlar.
Tatilin Bitişi14 Kasım 2025 CumaTatilin son iş günüdür.
Okulların Açılışı17 Kasım 2025 PazartesiDersler yeniden başlayacak.

Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde öğrencilere toplam 9 gün süren kesintisiz bir dinlenme imkânı sunuyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ara tatili, ikinci dönem içinde 16-20 Mart tarihleri arasında olacak.

